14 de junio de 2026 - 14:44

Con plantel casi completo, Lionel Scaloni mantiene dos dudas para jugar contra Argelia

El entrenador de la Selección Argentina define a los once iniciales para el debut en el Mundial 2026.

Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La preparación de la Albiceleste estuvo totalmente atravesada por las lesiones. Desde ese fatídico primer día con 10 jugadores entrenando diferenciados por molestias hasta la recuperación de este fin de semana, pasó mucha agua debajo del puente. El cuerpo técnico trabajó de manera pormenorizada para solucionar las situaciones de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Lionel Messi y Julián Álvarez, entre otros.

Así, finalmente este sábado el plantel entrenó en pleno. Inclusive el último de los tocados (Nicolás Tagliafico) se movió con mucha exigencia. Todos están en condiciones de jugar con Argelia, lo que desplaza la atención a la idea que el entrenador Lionel Scaloni tenga en mente para la formación inicial.

La probable formación de la Selección Argentina ante Argelia:

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Según trascendió, el arco no está en duda. Emiliano Martínez todavía siente molestias en el dedo fracturado hace 20 días, pero hará un esfuerzo para estar presente en el debut. Inclusive, se especula con que no se recupere al 100% hasta el final de la fase de grupos.

En el fondo aparecen las primeras dudas del DT. El lateral derecho será Gonzalo Montiel, que ya sumó minutos en los amistosos a diferencia de Nahuel Molina. Uno de los presentes en la zaga será Nicolás Otamendi, pero lo que resta definir es si lo acompañará Cristian Romero o Lisandro Martínez. En caso de que Cuti esté desde el arranque, Lisandro irá de tres. Por el contrario, si Licha es central ingresará Facundo Medina en el lateral izquierdo.

El mediocampo está muy claro. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister ocuparán el eje, acompañados por Rodrigo De Paul y Thiago Almada por las bandas. La idea es que RDP pueda aportar al corte y confección, mientras que Almada estaría más liberado para sumarse a la línea de atacantes.

Julián o Lautaro, la duda de Lionel Scaloni:

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Respecto a la dupla de delanteros, se mantiene la duda sobre quién acompañará al astro y capitán Lionel Messi. La pelea está entre Lautaro Martínez, que sumó minutos en los amistosos y está con rodaje, y Julián Álvarez, habitual titular pero que recién se suma a la par del grupo.

Se espera que en la práctica de este domingo por la tarde-noche de nuestro país, Lionel Scaloni defina los once iniciales que tendrán el enorme desafío de comenzar con la defensa de la corona obtenida hace 4 años.

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