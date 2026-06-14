Kylian Mbappé confesó sentirse aturdido en la final con la Selección Argentina: "La forma más cruel de perder"

El capitán de Francia palpitó el inicio del Mundial 2026, al tiempo que se refirió a todo lo que vivió en la definición de la Copa del Mundo de 2022.

Kylian Mbappé está listo para disputar su tercer Copa del Mundo. Después de dar la vuelta olímpica en 2018 y perder la final en 2022, el capitán de Francia palpitó el Mundial 2026. Allí, espera salir campeón y convertirse en el máximo anotador de la historia del certamen.

En diálogo con Le Parisien, el jugador del Real Madrid recibió preguntas de sus compañeros de equipo, su familia y amigos. De forma distendida y sincera, dejó varios títulos importantes.

Entre otros temas a los que se refirió, el delantero confesó que quiere mejorar su faceta defensiva. Ante la pregunta de su hermano Ethan, puntualizó: "Hablamos mucho de esto porque Ethan defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente se fije en este aspecto. Siempre se me ha exigido mucho, y debo mejorar. Es clave para los equipos y sé que tengo que hacerlo. Este Mundial es el inicio, queremos ganarlo y estoy dispuesto a darlo todo, cueste lo que cueste".

Kylian Mbappé sobre la final perdida contra la Selección Argentina: "La crueldad está ahí" Kylian Mbappé brilló en la final del Mundial Qatar 2022 Kylian Mbappé brilló en la final del Mundial Qatar 2022 El fuerte deseo de levantar su segundo trofeo responde a la bronca que le quedó por perder la final con la Selección Argentina en 2022. "De las finales del Mundo se me viene a la cabeza la de Argentina. La que gané, no necesito cambiar la historia. La que perdiste, en cambio... Es muy difícil perder una final de Copa del Mundo", recordó.

Hablando específicamente de ese partido, Mbappé aseguró que le costó asimilar el resultado. "A menudo me preguntan por qué no lloré en 2022. Simplemente porque las lágrimas no llegaban, estaba aturdido. Si hubiera podido llorar, no habría retenido mis lágrimas. Es solo que estaba noqueado", contó.