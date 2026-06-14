Kylian Mbappé confesó sentirse aturdido en la final con la Selección Argentina: "La forma más cruel de perder"

Kylian Mbappé está listo para disputar su tercer Copa del Mundo. Después de dar la vuelta olímpica en 2018 y perder la final en 2022, el capitán de Francia palpitó el Mundial 2026. Allí, espera salir campeón y convertirse en el máximo anotador de la historia del certamen.
En diálogo con Le Parisien, el jugador del Real Madrid recibió preguntas de sus compañeros de equipo, su familia y amigos. De forma distendida y sincera, dejó varios títulos importantes.
Entre otros temas a los que se refirió, el delantero confesó que quiere mejorar su faceta defensiva. Ante la pregunta de su hermano Ethan, puntualizó: "Hablamos mucho de esto porque Ethan defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente se fije en este aspecto. Siempre se me ha exigido mucho, y debo mejorar. Es clave para los equipos y sé que tengo que hacerlo. Este Mundial es el inicio, queremos ganarlo y estoy dispuesto a darlo todo, cueste lo que cueste".
Kylian Mbappé sobre la final perdida contra la Selección Argentina: "La crueldad está ahí"
Kylian Mbappé brilló en la final del Mundial Qatar 2022
Kylian Mbappé brilló en la final del Mundial Qatar 2022
El fuerte deseo de levantar su segundo trofeo responde a la bronca que le quedó por perder la final con la Selección Argentina en 2022. "De las finales del Mundo se me viene a la cabeza la de Argentina. La que gané, no necesito cambiar la historia. La que perdiste, en cambio... Es muy difícil perder una final de Copa del Mundo", recordó.
Hablando específicamente de ese partido, Mbappé aseguró que le costó asimilar el resultado. "A menudo me preguntan por qué no lloré en 2022. Simplemente porque las lágrimas no llegaban, estaba aturdido. Si hubiera podido llorar, no habría retenido mis lágrimas. Es solo que estaba noqueado", contó.
La sensación de shock se dio por la forma en la que Francia dejó escapar el título. Tras estar abajo en el marcador dos veces, Dibu Martínez se lució en la tanda y la Copa se vino a Argentina. "La crueldad está ahí", marcó Kylian. Luego, se explayó: "es darse cuenta de que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son la lotería, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final de Copa del Mundo”.
Para el capitán Galo, el Mundial 2026 es una revancha personal que no quiere dejar escapar. "Si mañana ganamos la Copa del Mundo y tengo que llorar, lloraré. Ya solo porque es cada cuatro años. No sabes qué serás en cuatro años. Ahora, por ejemplo, solo quedan 10 u 11 chicos de 2022. Solo cuatro de 2018. Todo esto para decir que por más que te aferres al vagón, el tren del fútbol deja a mucha gente en el camino", confesó.