Cayó el telón para el Nacional de balonmano y todos los oros se fueron para Buenos Aires

Los cuatro títulos de Handball fueron para clubes de FeMeBal (Federación Metropolitana) en el cierre de la Duodécima edición del Nacional de Handball de Clubes Menores, que se disputó en la provincia de Mendoza tras seis días de competencia en los departamentos de Maipú, Luján, Guaymallén y Capital para el Nacional "A" y General Alvear en el torneo Nacional B).

El Carrizal fue una fiesta con la disputa de la segunda fecha del Motocross

Los Nacionales de Clubes tuvieron a la Asociación Mendocina (Amebal) y a la Asociación Sanrafaelina (Asabal) como organizadores principales de un evento que contó con la participación de treinta y dos equipos en representación de once afiliadas en la divisional A y treinta equipos de trece afiliadas en la B.

Municipalidad de Vicente López se quedó con el tercer lugar en la divisional A tras vencer a SAG Villa Ballester por 32 a 29 en la rama masculina, en donde la UNCuyo ocupó el puesto 11° y la Municipalidad de General Alvear fue 13°.

Mientras que en la femenina Municipalidad de San Miguel festejó el tercer puesto al ganarle 24 a 22 a Sociedad Alemana. Los equipos mendocinos de Municipalidad de Maipú quedaron 9° y Etiec, también de Maipú, ocupó el puesto 13°.

Descendieron a Menores B para el 2027: Handball Norte (Mar del Plata), Club Parque (Córdoba) y Cief de VIlla María.

El Nacional B de clubes menores

Por la divisional B, en damas, en la ciudad de General Alvear, SAG de Villa Ballester venció en la final a Ferro de Trenque Lauquén 33 a 20 y el tercer puesto fue para las sanrafaelinas de CEDEP Club de Pescadores que vencieron 25 a 21 a Argentinos Juniors. Los tres primeros lograron el ascenso a la divisional "B" para el 2027.

Las chicas mendocinas de Godoy Cruz quedaron en el 9° lugar, Municipalidad de Tupungato fue 10° y Municipalidad de General Alvear fue 16°.

En tanto, en las finales de varones del Nacional B, en General Alvear, Dorrego (Bs. As) superó a Río Grande (Neuquén) por 26 a 22 y Estudiantes de Olavarría (Pcia Bs. As.) superó por 29-28 a Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) en varones. Los tres primeros jugarán en el Nacional A el año próximo.

Los maipucinos de Etiec quedaron en el 7° lugar, Municipalidad de Tupungato fue 11° y la Municipalidad de Tunuyán quedó 13°.