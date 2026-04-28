Una rivadaviense es la reina del Trail Running continental por segunda vez consecutiva

Ayelén Liberal (43 años) es especialista en Trail Running y hace poco escribió un nuevo capítulo en su historia deportiva. En el Departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra se realizó el Campeonato Sudamericano de la especialidad y por segunda vez consecutiva la oriunda de la ciudad de Rivadavia se convirtió en Campeona Sudamericana de la distancia Long Trail 80k y los hizo en un tiempo de 9:36.23, donde ascendió 3.600 metros de altitud.

Ya en el 2024 Ayelén Liberal se había consagrado con el oro en Villa de Merlo

La historia deportiva de Ayelén . Desde el 2015 corre. "Empecé caminando, posteriormente hice trote y caminata, y después empecé de lleno a correr. Con el tiempo empecé a llevarme varias sorpresas, por ejemplo subes de nivel y decís no pensé que el cuerpo humano llegara a tanto. Con cada nivel que te superas, te vas poniendo mas desafíos en el camino", apuntó la atleta rivadaviense, que ya lleva once años corriendo.

Sus inicios. "Fumaba mucho, mucho, era un vicio. Un día de vacaciones en Rivadavia andaba en bici y me empezó a faltar el aire y me dije hay que dejar el cigarrillo y ahí me puse en campaña. Fue un momento duro: Me faltó el aire, me sentí muy mal, pésimo. Así que por un tema de salud empecé a correr. En ese momento tenía 33 años".

Mundialista. Un par de años antes que se hiciera el Mundial en España, comenzó a soñar con ir a esa cita ecuménica. En octubre del año pasado hizo historia tras quedar en el puesto 39 en ese Mundial de la especialidad realizado en Canfrac. En larga distancia donde corrió 82 kilómetros por los Pirineos. Llegó hasta los 5400 metros, altitud que las subió en doce horas.

No para nunca. Después del Mundial, en noviembre en San Carlos de Bariloche, logró el segundo lugar en los 80k, en Diciembre corrió en Puerto Varas en Chile y en febrero corrió la carrera cuatro refugios en la misma ciudad rionegrina e hizo una marca de 7h 25'22''

premiacion ayelen Ayelén Liberal en el podio de los menores en Santa Cruz de la Sierra Gentileza

En estos días escribió otra pagina para su historia deportiva con la obtención de la competencia continental

-Ayelén, ¿Cuanto tiempo te preparaste para este Sudamericano?

-Nunca paré de entrenar. Me detuve dos semanas en diciembre, pero después no deje de entrenar. La diferencia esta en el tipo de carrera que tengo por objetivo. La idea es siempre moverme. Cuando retomé a principios de enero fue con el objetivo de estar en la carrera denominada 'Cuatro Refugios' que fue la primera de este año. Esta prueba tiene en su trazado mucho desnivel acumulado. El entrenamiento se centró en ese momento en subir mucho o sea muchas subidas. Al terminar la carrera me enfoqué en el Sudamericano, la diferencia con éste que no tenia altimetría y entonces preparé mas mi cuerpo para correr mas en el llano.

-¿Cual o cuales eran los objetivos para el Sudamericano?

-Siempre quieres que te vaya bien, pero no me imaginaba que iba a ganar el campeonato nuevamente. Si bien uno se prepara. En esta competencia existía un pero: a mi me cuestan mucho las carreras como esta. El desafío estaba puesto en que mi cabeza pudiera sostener algo con menos desnivel, en un ambiente con mucha humedad y calor. La idea era también correr con la selección. Eramos tres varones y tres mujeres que recorrimos los 80 kilómetros. El objetivo era que todos lleguen a la meta para sumar puntos por país. La larga distancia también la ganamos por equipos.

-¿Cuesta mucho mantenerse en la cima en esta actividad?

-En esto actividad deportiva, estoy por cumplir 44 y el cuerpo el rendimiento va descendiendo. Entonces en lo personal vengo con ese temor en el ultimo tiempo, cuesta mas de lo mental que influye mucho y también como tenemos que trabajar y sostener el entrenamiento que sea lo mejor posible y lo otro, en el tiempo te quita algunas cosas como pro ejemplo compartir con tu familia o amigos

-¿Cual es tu próximo desafío?

-Voy a correr mis primeros 100 kilómetros en agosto en Mont Blanc, Francia. En una carrera UTMB que es muy conocida, que muchos lo que hacemos esta disciplina deseamos estar ahí, que tiene 6 mil metros de desnivel acumulado. Hay otras carreras antes como la de Merlo.

Un destaque de selección

Al final la deportista destacó la calidez, humildad y unión de cada uno de los seleccionados nacionales de esta disciplina que fueron a competir a Bolivia. "Es un grupo muy unido, con decirte que hubo una parte del equipo que compitió el día anterior que nosotros y nos apoyaron en cada momento en la carrera. La selección es una escuadra muy linda, en el Clásic, U 20, Long y Short hacemos un equipo hermoso. Somos de todo el país, de diferentes edades e intentamos ser los mas profesional posible.".

¿Cómo es una semana de Ayelén?

Que hace en la semana Ayelén. Corre cinco días a la semana más el gimnasio. Por día hace aproximadamente 12 a 15 kilómetros. Lo que suma semanalmente entre 90 y 100 kilómetros y estos los hace la mayoría de la veces en superficie de montaña.

¿Qué es el Trail Running?

Es correr por senderos entre las montañas.