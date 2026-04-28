El encuentro más esperado: Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron una foto

Son los dos deportistas en actividad que más revuelo y pasión despiertan en todo el país, y este martes se mostraron juntos en una foto que ya se hizo viral. Lionel Messi, la estrella de la Selección Argentina, recibió a Franco Colapinto , el piloto de Alpine en la Fórmula 1. Ocurrió en Miami.

El conductor oriundo de Pilar cumplió uno de sus mayores deseos fuera del automovilismo , al encontrarse con Lionel Messi en Estados Unidos. El emotivo momento también incluyó a Rodrigo De Paul, y tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter Miami.

La visita se dio en la previa del Gran Premio de Miami, que representará un nuevo desafío para el piloto pilarense en la Fórmula 1. Días atrás, Colapinto había manifestado públicamente su deseo de conocer a Messi, aunque había aclarado que quería que fuera “algo natural” y lejos de cualquier estrategia de marketing.

Ese anhelo finalmente se concretó y quedó inmortalizado en una imagen que reúne a dos de las máximas figuras del deporte argentino. En la fotografía los tres posan con una camiseta azul de la empresa nacional YPF, con la frase "Argentina llena de energía", acompañada por el apellido de cada uno de ellos.

Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales, donde se viralizaron en cuestión de horas y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional. En un mismo escenario se juntaron los referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.

Cabe destacar que Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Miami, que se desarrollará desde el viernes hasta el domingo. Messi, mientras tanto, jugará en la misma ciudad el sábado ante Orlando City, en el clásico de la MLS. Si bien no está confirmado, los hinchas se ilusionan con que ambos vuelvan a cruzarse en los boxes del equipo Alpine.