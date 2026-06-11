"Nunca conozcas a tus héroes": el gesto de Messi con un periodista que padece parálisis cerebral

En medio del fervor de los hinchas, los pedidos de fotos y los empujones habituales que rodean cada aparición pública de Lionel Messi , una escena logró destacarse por encima del resto y emocionó a miles de personas en las redes sociales.

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Tras el partido del martes contra Islandia , el capitán de la Selección Argentina protagonizó un encuentro con Manu Gutiérrez ( @gutierrezmanu en Instagram), un periodista venezolano con parálisis cerebral que se moviliza en silla de ruedas.

En medio de gran cantidad de fanáticos que intentaban acercarse al ídolo, Gutiérrez logró llamarlo. Messi lo escuchó, le dio la mano y apartó a quienes lo rodeaban para poder atenderlo. Luego aceptó responderle dos preguntas, en una actitud que rápidamente se viralizó.

Durante la breve entrevista, el comunicador le consultó sobre la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol. Fiel a su estilo, Messi evitó poner el foco en las marcas personales.

Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes.” Una frase que alerta sobre una posible decepción. Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con… pic.twitter.com/StKPMqitGw

“La verdad que nunca me fijé en los récords individuales. Intento conseguir los objetivos grupales, lo que sea mejor para el equipo y para el grupo”, respondió el rosarino.

También habló sobre su presencia en una nueva Copa del Mundo y cómo fue cambiando su percepción con el paso del tiempo. “Nunca dejé de competir. Siempre intenté dar el máximo y se fue dando natural. Me fui sintiendo bien y es una alegría estar acá”, expresó.

El mensaje del periodista que entrevistó a Messi y emocionó a las redes

Después del encuentro, Manu Gutiérrez compartió una extensa reflexión en sus redes sociales bajo una frase que rápidamente captó la atención de miles de usuarios: “Nunca conozcas a tus héroes”.

El periodista Manu Gutiérrez contó sobre su emotivo sueño cumplido con Lionel Messi El periodista Manu Gutiérrez contó sobre su emotivo sueño cumplido con Lionel Messi Gentileza / X @tatografias

Sin embargo, el periodista explicó que su experiencia con Messi fue exactamente lo contrario a esa advertencia popular.

“Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe. Mi sueño no era una foto o un autógrafo, sino entrevistarlo”, escribió.

En su relato, el joven contó que decidió acercarse entre los fanáticos porque sabía que el futbolista no lo había visto en la zona mixta. A pesar de los empujones y las dificultades, insistió hasta lograr llamar su atención.

“No sé cómo, pero logró verme y apartó a todos. No me asistió solamente para un gol, sino para dos”, expresó en una comparación futbolera que conmovió a sus seguidores.

El mensaje concluyó con un agradecimiento directo al capitán argentino: “No solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad”.