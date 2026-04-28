Alpine confirmó un llamativo cambio en el monoplaza de Franco Colapinto

El tiempo de espera terminó, y después de un mes de abril sin movimiento oficial, la Fórmula 1 retoma su actividad con la disputa del Gran Premio de Miami. Para dicho evento, el equipo Alpine preparó un cambio importante en el monoplaza de Franco Colapinto.

La cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita le permitió a la escudería francesa contar con algunas semanas para trabajar fuertemente en el vehículo que conduce el piloto argentino y su compañero Pierre Gasly. No sólo se trató de solucionar detalles técnicos, sino también cuestiones estéticas y de sponsoreo.

En ese sentido, se confirmó el regreso de Mercado Libre como patrocinio de los autos. En un comunicado oficial difundido en las últimas horas, el equipo de prensa de Alpine expresó detalles al respecto. “El emblemático apretón de manos” de la reconocida marca volverá a aparecer en la cubierta del motor y en el alerón trasero , lo que le da al A526 un toque amarillo brillante en el Estado del Sol", se detalló.

Así, la empresa argentina recupera un lugar de privilegio en la estructura externa del vehículo que manejan Franco Colapinto y Pierre Gasly, ganando en visibilidad en todo el punto. Por otro lado, significa un espaldarazo importante para el conductor argentino, en una categoría donde los resultados deportivos deben respaldarse con dinero y patrocinio empresarial.

Alpine trabajó "sin descanso para acelerar algunos aspectos" en el auto de Franco Colapinto:

DLA - 2026-03-15T055659.509 Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos en Miami EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

En el mismo comunicado, Steve Nielsen, director general de Alpine, se mostró contento por el apoyo que el público argentino le dio a su representante, en el Road Show llevado a cabo este pasado fin de semana en Buenos Aires, al que bautizó como "...un espectacular evento de demostración con uno de nuestros antiguos coches. Estoy seguro de que eso le habrá recargado las pilas (a Colapinto) y le habrá dado la motivación para rendir en la pista cuando volvamos a competir".

El directivo llevó tranquilidad al asegurar que se trabajó fuertemente en el A526, para elevar su rendimiento en pista. “Hemos dedicado tiempo a revisar los puntos fuertes y débiles de nuestro paquete y hemos trabajado sin descanso para acelerar algunos aspectos de cara a Miami este fin de semana con el fin de, con suerte, mantenernos en la lucha por los puntos", confirmó.

Luego, Nielsen valoró el comienzo del año, donde quedó clara la meta de Alpine. "Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, sumando puntos en cada prueba, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento. Sabemos que nuestros rivales habrán trabajado duro en las mejoras, así que será interesante ver algunas de las diferencias el viernes, cuando volvamos a la pista", contó.