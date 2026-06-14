Franco Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Barcelona, pero estalló de furia por una polémica maniobra rival

El piloto argentino pasó del puesto 13° al 11° en la largada y se mostró furioso al ver que dos pilotos cortaron la curva para posicionarse delante suyo.

Franco Colapinto tuvo una excelente largada en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, ya que pasó del puesto 13° al 11° ni bien comenzó, por delante de su compañero Pierre Gasly. Ambos Alpine se beneficiaron de los problemas del Red Bull de Isack Hadjar, quien quedó plantado en su cajón.

Lo cierto es que estas dos posiciones ganadas por el piloto argentino pudieron ser más, ya que Colapinto le ganó en pista la posición a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, quienes se saltearon la primera curva y se ubicaron por delante del A526 número 43.

Embed LA GRAN LARGADA DE COLAPINTO: con gomas blandas y por adentro, el argentino ganó desde el arranque varios puestos en Barcelona.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ru2N1VWT3K — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026 El efusivo reclamo de Franco Colapinto Tras ver que los monoplazas rivales volvieron a pista por delante suyo, Colapinto reclamó inmediatamente por radio la polémica maniobra del Audi y el Racing Bulls: "¡AMIGO, Hulkenberg cortó la curva completamente y se mantuvo adelante! ¡P*** madre!".

DLA - 2026-06-14T105535.285 "Copiado amigo, lo vimos. Lo estamos mirando", contestó Stuart Barlow, el ingeniero de pista de Franco, a lo que el argentino continuó con su efusivo reclamo: "¡Estaba adelante de Hulkenberg y de Lindblad", siguió.