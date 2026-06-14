14 de junio de 2026 - 11:06

Franco Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Barcelona, pero estalló de furia por una polémica maniobra rival

El piloto argentino pasó del puesto 13° al 11° en la largada y se mostró furioso al ver que dos pilotos cortaron la curva para posicionarse delante suyo.

La espectacular largada de Franco Colapinto en Barcelona.

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EFE/Alejandro García
Por Nicolás Salas

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Lo cierto es que estas dos posiciones ganadas por el piloto argentino pudieron ser más, ya que Colapinto le ganó en pista la posición a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, quienes se saltearon la primera curva y se ubicaron por delante del A526 número 43.

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El efusivo reclamo de Franco Colapinto

Tras ver que los monoplazas rivales volvieron a pista por delante suyo, Colapinto reclamó inmediatamente por radio la polémica maniobra del Audi y el Racing Bulls: "¡AMIGO, Hulkenberg cortó la curva completamente y se mantuvo adelante! ¡P*** madre!".

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"Copiado amigo, lo vimos. Lo estamos mirando", contestó Stuart Barlow, el ingeniero de pista de Franco, a lo que el argentino continuó con su efusivo reclamo: "¡Estaba adelante de Hulkenberg y de Lindblad", siguió.

"Se que es frustrante amigo, están siendo investigados", sentenció Barlow, quien intentó apaciguar a su piloto. Finalmente, los comisarios de pista decidieron no prosperar con la investigación y no hubo sanciones. Además, Hadjar se recuperó y pasó al argentino, quien comenzó a sufrir el desgaste de los neumáticos blandos iniciales.

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