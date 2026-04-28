28 de abril de 2026 - 17:00

Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1: "Estoy emocionado con correr en Miami"

El piloto argentino del equipo Alpine se expresó en la previa de la vuelta a la actividad de la categoría.

El argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine A526

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Los Andes | Redacción Deportes
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En ese contexto de fuertes emociones encontradas, el conductor argentino dialogó con las redes sociales oficiales de la escudería sobre lo que vivirá en Estados Unidos a partir de este viernes. “Tras la última carrera en Suzuka, es fantástico volver a prepararnos para otra semana de carrera, sobre todo en un lugar tan especial como Miami",confesó.

Colapinto aseguró que los ingenieros de Alpine trabajaron muy duro para mejorar ciertos detalles, ya sea en Inglaterra como en Argentina. "Como equipo, hemos realizado un trabajo muy valioso durante el descanso en el simulador, tuvimos una jornada de rodaje muy productiva en Silverstone con el A526 y, por supuesto, el increíble Road Show en Buenos Aires. Todavía no me puedo creer lo especial que fue pilotear un coche de Fórmula 1 en casa“, expresó al respecto.

Franco Colapinto palpita el Gran Premio de Miami:

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Enfocándose en el siguiente desafío, el nacido en Pilar puntualizó lo bueno y lo malo del circuito en el que correrá. “Ahora toda mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga, lo que nos será de gran ayuda para conocer nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso. No he corrido antes en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para conocer el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana.

Finalmente, Colapinto confesó que su meta pasa por lograr quedar entre los diez primeros de la grilla. "Estoy emocionado por el reto y por volver a correr. Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y retomar la temporada con otra llegada a puntos", cerró.

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