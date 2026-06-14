14 de junio de 2026 - 14:21

Sancionaron a Franco Colapinto por una maniobra prohibida y perdió el 8° puesto de Barcelona

La FIA decidió quitarle la posición obtenida en el Gran Premio de Barcelona, luego de no reducir la velocidad en una bandera amarilla.

Franco Colapinto fue investigado por una maniobra prohibida y perdió el octavo puesto.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Franco Colapinto perdió el 8° puesto:

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A partir del comunicado emitido por la FIA, la investigación contra el piloto del equipo Alpine terminó costando varios segundos importantes. La explicación oficial indicó que "El coche n.º 43 no redujo la velocidad ante una bandera amarilla simple".

Según los Comisarios Deportivos, Colapinto rompió el artículo B1.8.4 a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. "Aunque el piloto del coche n.º 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de bandera amarilla simple, no redujo la velocidad de manera apreciable dentro del sector correspondiente a la bandera amarilla. Los Comisarios reconocen que el piloto reaccionó, pero no consideran que dicha reacción haya sido suficiente para cumplir con el reglamento".

De esta forma, Franco recibió una dura penalización de 10 segundos, que le quitó el octavo puesto conseguido en la pista, quedando por detrás de Liam Lawson y Arvid Lindblad. Así, el argentino quedó en décimo lugar, todavía en zona de puntos. Además, le quitó un punto de Superlicencia.

La FIA expresó que tomó la decisión tras "escuchar al piloto del coche n.º 43 (Franco Colapinto), al representante del equipo y revisar los datos del sistema de posicionamiento/marshaling, video, cronometraje, telemetría, radio del equipo y grabaciones de la cámara a bordo".

En la parte final del comunicado, se dejó en claro que Colapinto todavía puede apelar la sanción recibida. "Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los Comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables".

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