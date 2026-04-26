26 de abril de 2026 - 19:21

¿Quién se merece más la Fórmula 1: Franco Colapinto o la gente?

Hoy las calles de Palermo respondieron esa pregunta con casi 600 mil voces, neumáticos quemados y un piloto que se bajó del auto para correr entre su público.

Franco Colapinto y un sueño disfrazado de exhibición.

Franco Colapinto y un sueño disfrazado de exhibición.

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Gentileza de @vickydragonetti
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En las calles de Palermo se selló un pacto que trasciende lo deportivo. Por un lado, un piloto que es la esencia misma del argentino: charleta, pasional y orgulloso de sus raíces. Por el otro, una marea humana que borró cualquier grieta generacional para fundirse en un abrazo con la esperanza de recuperar el cielo de la Fórmula 1.

El rugido de un pueblo que no sabe de distancias

La respuesta a quién merece más este lugar llegó antes de que terminara la jornada. Llegó en forma de abuelos con banderas y familias que viajaron desde otras provincias o países limítrofes, demostrando que el argentino, como ser pasional, derriba cualquier tipo de frontera. "Sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá, que hubo mucho tráfico y algunos vienen de provincias. Es un orgullo traerles un Fórmula 1 para que puedan vivir la experiencia de cerca”, reconoció Franco con una humildad que lo define más que cualquier tiempo de vuelta.

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Franco Colapinto, piloto argentino que protagoniz&oacute; una exhibici&oacute;n hist&oacute;rica.

Franco Colapinto, piloto argentino que protagonizó una exhibición histórica.

Esa devoción no fue un desborde ciego, sino una ternura descomunal mientras el sonido del motor V8 rebotaba contra los edificios. En ese contexto, la gente se portó a la altura de un campeonato mundial. Hubo quienes pasaron la madrugada en vela solo para ver pasar, en fracción de segundos, a ese "pibe de Pilar" que hoy se codea con los 22 mejores del mundo.

Gestos que valen más que una vuelta rápida

Lo que separa este día de cualquier exhibición técnica es la calidad humana. Franco no desapareció detrás de las vallas; rompió los protocolos para acercarse a quienes, por su lejanía o discapacidad, no podían llegar hasta él. Ese contacto visual, ese tocar manos y mirar a los ojos, es la reacción natural de alguien que genuinamente no puede creer lo que tiene delante. "Se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo", confesó mientras el cielo se camuflaba con vapores celestes y blancos provistos por los aviones de la Fuerza Aérea.

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Colapinto a bordo del Lotus E20.

Colapinto a bordo del Lotus E20.

Este Road Show fue, en realidad, un sueño disfrazado de exhibición. Cada rastro de humo y caucho quemado sobre la Avenida del Libertador fue un mensaje directo a los dueños del circo global, ya que Argentina no es un mercado más, es una hinchada que nunca deja de creer.

Al final, la pregunta del título se vuelve retórica, Colapinto y su gente son dos caras de la misma moneda. Él merece ese asiento por su talento y su audacia, pero el pueblo argentino se merece el regreso de la Fórmula 1 porque hoy demostró, con una conducta notable y una pasión sin fronteras, que el país es el hogar natural de la velocidad. "Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya. Es algo muy lindo”, sintetiza el sentimiento el piloto que se merece la Fórmula 1.

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