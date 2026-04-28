28 de abril de 2026 - 18:47

Lluvia de 9 goles en la Champions League: PSG venció a Bayern Munich por 5 a 4

El encuentro se disputó en Francia, en el marco de la ida de las semifinales de la Champions League.

Lluvia de 9 goles en la Champions League: PSG venció a Bayern Munich por 5 a 4

Lluvia de 9 goles en la Champions League: PSG venció a Bayern Munich por 5 a 4

Foto:

PSG Inside
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinícius en la Champions League. 

Champions League: durísima sanción a Prestianni tras el escándalo con Vinícius
Chelsea despidió a Liam Rosenior

Chelsea despidió a su DT Liam Rosenior, en pleno conflicto con Enzo Fernández

Desde los primeros minutos ya se vivió un espectáculo, con ambos equipos yendo para adelante con muchos hombres, aunque dejando varios espacios en defensa. Así fue como, tras varias aproximaciones, el cuadro Bávaro se puso en ventaja a los 17 minutos gracias a una buena ejecución de penal de Kane, quien engañó al arquero rival.

En los siguientes minutos, el Bayern fue una topadora y tuvo contra las cuerdas varias veces al PSG. Sin embargo, cuando casi nadie lo esperaba, el equipo francés llegó al empate a los 24 minutos gracias a una gran definición al segundo paso de Kvaratskhelia. Solo 10 minutos después, se puso en ventaja gracias al portugués Neves.

El resumen de un choque inolvidable por Champions League:

Embed

Los alemanes, por su parte, tuvieron una rápida reacción y a los 41 llegaron a la igualdad a través de Olise, que definió muy fuerte desde la medialuna del área. Finalmente, el PSG se puso 3-2 a los 50 de la primera mitad con un penal de Dembélé, para así irse al entretiempo con una ventaja de solo un gol.

En el complemento parecía que el local iba a liquidar la serie, ya que en solo 13 minutos se había puesto 5-2 tras las anotaciones de Kvaratskhelia y Dembélé.

Pero el Bayern Múnich no se dio por vencido y pudo recortar distancias a través de Upamecano y Luis Díaz, para terminar el encuentro a solo un gol de su oponente y llegar con la ilusión al máximo de cara a la vuelta, que será el próximo miércoles en Alemania.

Después de un encuentro que quedó en la historia por lo cambiante, las emociones y la cantidad de goles, la actividad en la Champions League continuará este miércoles, con el partido entre el Atlético Madrid y el Arsenal. Las vueltas de ambos choques serán la próxima semana en Alemania e Inglaterra, respectivamente.

Minuto a minuto y estadísticas de PSG - Bayern Munich:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Serge Gnabry sufre un desgarro y peligra su participación en el Mundial 2026 con Alemania.

Serge Gnabry se lesionó con el Bayern Munich y peligra su participación en el Mundial 2026 con Alemania

Mendoza tiene otra campeona y es en Trail Running se llama Ayelén Liberal y es oriunda de la ciudad de Rivadavia

Una rivadaviense es la reina del Trail Running continental por segunda vez consecutiva

Por Gonzalo Tapia
Lionel Messi y Franco Colapinto posaron para una foto de YPF

El encuentro más esperado: Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron una foto

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa sigue interesando en Boca, por su gran nivel en la Lepra

Desde el entorno de Boca insisten por Sebastián Villa, figura de la Lepra: "En este equipo sería un as"

Por Redacción Deportes