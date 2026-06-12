12 de junio de 2026 - 16:54

Fin del sueño: Ander Herrera se despidió de Boca tras la llegada de Arruabarrena

Andes Herrera de 36 años no iba a ser tenido en cuenta por Arruabarrena y puso fin a su ciclo en Boca con un emotivo video.

FÚTBOL. Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo video desde La Bombonera.&nbsp;

FÚTBOL. Ander Herrera se despidió de Boca con un emotivo video desde La Bombonera. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca Juniors comenzó con mano firme. Tras suceder a Claudio Úbeda, el nuevo director técnico empezó a delinear su plantel y le comunicó a varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta. La baja más ruidosa es la de Ander Herrera, el experimentado mediocampista vasco que, ante este panorama, acordó la rescisión de su contrato y se despidió este viernes con un emotivo video.

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"Hola bosteros. Estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida", expresó el español de 36 años, visiblemente conmovido.

Ander Herrera
Ander Herrera volvió a sufrir una lesión que lo margina de los campos de juego en Boca

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A pesar de su salida, el ex-Athletic Bilbao y PSG se mostró profundamente agradecido con la dirigencia, especialmente con Juan Román Riquelme, y le deseó lo mejor al nuevo cuerpo técnico. Su paso por el club, que inició a principios de 2025, dejó una huella afectiva enorme en los hinchas debido a su fanatismo y compromiso: "Me llevo una hija nacida en Buenos Aires... somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida", concluyó entre lágrimas.

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