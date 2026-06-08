El regreso del Vasco Arruabarrena a Boca Juniors: los detalles del contrato y su presentación en la Bombonera

Rodolfo Arruabarrena vuelve a Boca Juniors tras una década para reemplazar a Claudio Úbeda. El Vasco, que logró un bicampeonato en 2015, aceptó el ofrecimiento de Juan Román Riquelme y firmará un contrato por 18 meses. Su presentación oficial será inminente, marcando el inicio de una pretemporada clave en Ezeiza.

Boca acelera las negociaciones y está cerca de confirmar a su nuevo entrenador

La decisión de contratar a Arruabarrena surge tras la eliminación prematura de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este resultado aumentó la presión sobre la dirigencia y evidenció la necesidad de dar un giro en el proyecto futbolístico, a lo que el Vasco se impuso como la opción más viable por su conocimiento del club.

Arruabarrena regresa después de un extenso recorrido internacional , principalmente en la península arábiga. Su última experiencia fue en el Al-Taawoun de Arabia Saudita hasta febrero de 2025, tras dirigir veintinueve compromisos. También comandó a la Selección de los Emiratos Árabes Unidos en eliminatorias mundialistas. Para concretar este retorno, el técnico rechazó propuestas de otros clubes sudamericanos y sondeos del exterior para priorizar la oferta xeneize.

En cuanto a su relación con Juan Román Riquelme, la misma es cordial, forjada cuando compartieron plantel en Boca y Villarreal. Además, su vínculo con Mauro Navas facilitaría la integración de juveniles al plantel profesional. El cuerpo técnico incluye a su equipo de confianza: Diego Markic como ayudante táctico y Gustavo Roberti como preparador físico principal, quienes lo acompañan desde su etapa en Tigre y Nacional.

El reto inmediato será enfrentar a O'Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana. Este torneo es una obligación para cortar una sequía internacional que se extiende por casi veinte años. El entrenador también deberá buscar protagonismo en el Torneo Clausura y la Copa Argentina, competencias donde la exigencia de resultados es máxima y los plazos de la hinchada son cortos.

Arruabarrena: "Los elogios a veces hacen más daño que las críticas" Arruabarrena: "Los elogios a veces hacen más daño que las críticas"

La pretemporada iniciará el 18 de julio en Ezeiza, una vez finalizado el Mundial 2026. Arruabarrena ostenta una efectividad superior al 68% en su etapa anterior, donde conquistó el torneo local y la Copa Argentina en 2015. La dirigencia busca que este segundo ciclo encauce el rumbo del plantel profesional y logre la estabilidad necesaria de cara a las próximas competencias.