Boca y O'Higgins jugarán en Rancagua por la Sudamericana

El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en una instancia que Boca buscará atravesar para meterse de lleno en la pelea internacional.

Boca quiere olvidarse del mal trago de la eliminación de Copa Libertadores y espera avanzar a los octavos en la Sudamericana.

O’Higgins de Chile ganó la pulseada ante la Conmebol y finalmente recibirá a Boca en el estadio El Teniente de Rancagua por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El escenario del partido de vuelta estaba en duda porque el estadio del conjunto trasandino no alcanza los 20 mil espectadores de capacidad que exige la Conmebol para esta instancia del certamen, por lo que existía la posibilidad de trasladar el encuentro a Santiago. Sin embargo, la dirigencia chilena consiguió sostener la localía en su ciudad.

De esta manera, Boca visitará a O’Higgins en Rancagua el jueves 30 de julio, desde las 21.30, una semana después del partido de ida, que se jugará el jueves 23 de julio, también a las 21.30, en La Bombonera.

Pocos hinchas en Chile La contracara de la decisión será el aforo: apenas 14 mil hinchas podrán estar presentes en el estadio El Teniente para un cruce que promete tener un fuerte marco, por la expectativa que genera la presencia del equipo argentino en territorio chileno.

Lamentablemente la mayoría de los estadios construidos entre hace diez y doce años cuentan con la normativa FIFA, pero son muy pequeños en lo que respecta a los aforos, porque las localidades son para espectadores que tienen que estar sentados en butacas.