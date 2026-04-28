Masters de Tenis en Madrid Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry dijeron adios

Los jugadores de tenis Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°) perdieron sus respectivos partidos y quedaron eliminados en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid.

Tenis: Francisco Cerúndolo eliminó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid

El primero de ellos en salir a la cancha fue Tomás Etcheverry, quien cayó ante el francés Arthur Fils (21°), que se impuso por 6-3 y 6-4 en un encuentro que se extendió durante una hora y media, para así meterse entre los ocho mejores del cuarto Masters 1000 de la temporada.

La clave del encuentro pasó por la eficacia para aprovechar las oportunidades de quiebre, ya que Fils capitalizó dos de las cinco que tuvo, mientras que el argentino tuvo la misma cantidad y no pudo hacer buen uso de ninguna de ellas.

Pese a la derrota, Etcheverry redondeó una muy buena participación en el torneo que se lleva a cabo en la capital española y tiene muy buenas chances de terminar la semana superando el mejor ránking de su carrera, que fue el vigésimo séptimo.

Fils, por su parte, continúa de racha tras el título obtenido en el ATP 500 de Barcelona y ya se aseguró el regreso al top 20 luego de un 2025 en el que tuvo muy poca actividad por una grave lesión que sufrió en la espalda.

Su rival en los cuartos de final será el checo Jiri Lehecka (11°), quien tuvo una gran actuación para ganarle 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Musetti (6°).

¿Y Francisco Cerúndolo?

Luego fue el turno de Cerúndolo, que desaprovechó una oportunidad inigualable al perder ante el belga Alexander Blockx por 7-6(8) y 6-2.

Cerúndolo, que caerá varias posiciones en el ranking por no poder defender las semifinales alcanzadas en la capital española el año pasado, tuvo cuatro chances de quiebre en el primer set, pero no capitalizó ninguna y su rival tomó ventaja al imponerse 10-8 en el tie-break.

Ya en el segundo set, el nivel del argentino se vino abajo y no pudo hacer mucho para evitar el triunfo de su rival gracias al 6-2 definitivo.

En los cuartos de final, Blockx se enfrentará con el noruego y campeón defensor en este torneo, que es el noruego Casper Ruud (12°).

En otro de los partidos que se llevaron a cabo este martes, el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, derrotó 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (19°) para meterse en los cuartos de final.