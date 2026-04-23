23 de abril de 2026 - 18:17

Tenis: Masters Navone, Ugo Carabelli y Juanma Cerúndolo cantaron victoria en Máster 1000 de Madrid

TENIS. Trungelitti y Sebastián Báez quedaron eliminados en primera ronda.

TENIS. Camilo Ugo Carabelli eliminó a un ex top 10 en Madrid y ahora se medirá ante otra gran potencia.&nbsp;

TENIS. Camilo Ugo Carabelli eliminó a un ex top 10 en Madrid y ahora se medirá ante otra gran potencia. 

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TENIS.&nbsp;Juanma Cer&uacute;ndolo bati&oacute; en sets corridos 6-4 y 6-4 al alem&aacute;n Daniel Altmaier&nbsp;y se medir&aacute; con Luciano Darderi.

TENIS. Juanma Cerúndolo batió en sets corridos 6-4 y 6-4 al alemán Daniel Altmaier y se medirá con Luciano Darderi.

La primera mala fue la caída de Sebastián Báez que perdió frente al lituano Vilius Gaubas, proveniente de la qualy, por 7-5 y 6-1.

Marco Trungelliti perdió en uno de los partidos más picantes del día: el santiagueño, que había entrado como lucky loser, repitió el rival y el resultado de la última ronda de la qualy.

Dani Mérida lo derrotó 6-4, 1-6 y 7-6 y el argentino, que dejó pasar dos match points, se enfrentó con el público en el epílogo del tercer set por los constantes abucheos y llamó al supervisor para detener el juego.

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