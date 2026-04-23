Tenis: Masters Navone, Ugo Carabelli y Juanma Cerúndolo cantaron victoria en Máster 1000 de Madrid

Se completó la jornada positiva de este jueves para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid: ganaron tres, perdieron dos y este viernes debutarán Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
TENIS. Trungelitti y Sebastián Báez quedaron eliminados en primera ronda.
Se completó la jornada positiva de este jueves para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid: ganaron tres, perdieron dos y este viernes debutarán Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
Mariano Navone venció sin problemas 6-3 y 6-4 a Nuno Borges y ahora se verá las caras con Alex Zverev. Por el mismo resultado Camilo Ugo Carabelli dejó en el camino al francés Gael Monfils, que fue ovacionado por los españoles en la previa de su retiro.
Juanma Cerúndolo batió en sets corridos 6-4 y 6-4 al alemán Daniel Altmaier y se medirá con Luciano Darderi.
La primera mala fue la caída de Sebastián Báez que perdió frente al lituano Vilius Gaubas, proveniente de la qualy, por 7-5 y 6-1.
Marco Trungelliti perdió en uno de los partidos más picantes del día: el santiagueño, que había entrado como lucky loser, repitió el rival y el resultado de la última ronda de la qualy.
Dani Mérida lo derrotó 6-4, 1-6 y 7-6 y el argentino, que dejó pasar dos match points, se enfrentó con el público en el epílogo del tercer set por los constantes abucheos y llamó al supervisor para detener el juego.