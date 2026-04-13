Siete Mil dólares en multa deberá pagar Daniil Medvedev

Es por conducto anti deportiva durante un partido de tenis en el marco del Masters de Montecarlo. Daniil Medvedev rompió en siete ocasiones su raqueta

Daniil Medvedev, ex número uno del tenis mundial, ha sido sancionado con 6.000 euros, equivalentes a 7.000 dólares, por conducta antideportiva tras romper su raqueta en siete ocasiones durante su partido en el Masters de Montecarlo la semana pasada.

¿Qué hizo Medvedev? Medvedev, quien actualmente ocupa el décimo lugar en el ranking ATP, fue penalizado por el juez de silla después de que sus actos se intensificaran al comienzo del segundo set en el encuentro del miércoles pasado, donde sufrió una aplastante derrota de 6/0 y 6/0 ante Matteo Berrettini.

En el torneo de Montecarlo, Medvedev había obtenido un pase directo en la primera ronda y acumulado 45.520 euros (50.000 dólares) en premios. Sin embargo, su actuación en el partido no fue la esperada. El jugador de 30 años mostró frustración durante el encuentro, especialmente después de un error en su primer saque del segundo set, lo que lo llevó a romper su raqueta cerca de la línea de fondo y posteriormente lanzarla hacia una lona al final de la pista.

A pesar de que todavía no había finalizado el partido, Medvedev continuó golpeando el marco de la raqueta hasta que quedó lo suficientemente destruido como para ser desechado en un cubo de basura cercano, mientras que el público lo abucheaba con sarcasmo.