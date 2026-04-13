13 de abril de 2026 - 18:14

El tenis de Argentina brilla en Munich y Barcelona

Los jugadores de tenis de Argentina, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con triunfos en los ATP 500 de España y Alemania

El integrante del Team Argentina de Tenis, Tomás Etcheverry

El integrante del Team Argentina de Tenis, Tomás Etcheverry

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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Cerúndolo en Múnich

En Múnich, donde defiende las semifinales alcanzadas el año pasado, Cerúndolo tuvo una sólida actuación para ganarle sin problemas por 6-2 y 6-2 al indio Sumit Nagal, luego de solo una hora y 10 minutos de juego.

De esta manera, el argentino comienza a dejar atrás la floja actuación que tuvo en el Masters de Montecarlo, donde se despidió en la segunda ronda tras caer ante el checo Tomas Machac.

Su oponente en los octavos de final será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, quien debutó en el torneo con un triunfo en sets corridos frente al suizo Marc-Andrea Huesler.

Cerúndolo, que es el quinto preclasificado, está obligado a tener una buena actuación en esta edición del ATP de Múnich, ya que en caso de no defender al menos las semifinales alcanzadas el año pasado podría salir del top 20 del ranking.

El principal candidato al título en este torneo es el alemán y campeón defensor, Alexander Zverev, quien debutará este martes cuando se enfrente con el serbio Miomir Kecmanovic.

Etcheverry en la Ciudad Condal

Por otra parte, en el ATP 500 de Barcelona, Tomás Etcheverry pudo sacarse un duro escollo de encima al eliminar al británico Jack Draper.

Etcheverry ganaba 3-6, 6-3 y 4-1 luego de una hora y 45 minutos de partido, cuando se vio beneficiado por el abandono de su rival.

Esta victoria le permitió al oriundo de La Plata meterse en los octavos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrian Mannarino.

Etcheverry, que este año ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Río, atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, donde cayó frente al español y entonces número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El otro argentino que jugó este lunes fue Marco Trungelliti, que cayó en dos sets con el serbio Hamad Medjedovic, con un resultado de 5-7 y 4-6.

Los otros jugadores nacionales, que están anotados en el ATP 500 de Barcelona son Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, quienes debutarán el martes.

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