6 de abril de 2026 - 17:38

Francisco Cerúndolo derrotó al tricampeón Tsitsipas en el Masters 1000 de Montecarlo

TENIS. Francisco Cerúndolo venció en sets corridos al griego y se metió en segunda ronda, junto a Sebastián Báez.

El tenista argentino sacó al griego Stéfanos Tsitsipás (48°) después de 1 hora y 45 minutos de juego en el polvo de ladrillo de Mónaco.

El tenista argentino sacó al griego Stéfanos Tsitsipás (48°) después de 1 hora y 45 minutos de juego en el polvo de ladrillo de Mónaco.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El argentino picó en punta en ambas mangas con quiebres en el inicio, pero el griego se repuso e igualó el score al final de los sets. A la hora de la definición, la mejor raqueta argentina estuvo fino y se quedó sin problemas con el partido en parciales corridos.

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