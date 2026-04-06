Francisco Cerúndolo derrotó al tricampeón Tsitsipas en el Masters 1000 de Montecarlo

Francisco Cerúndolo continúa en gran momento: superó en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo 7-5 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas, tricampeón del certamen, y se metió en segunda ronda.
TENIS. Francisco Cerúndolo venció en sets corridos al griego y se metió en segunda ronda, junto a Sebastián Báez.
Francisco Cerúndolo continúa en gran momento: superó en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo 7-5 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas, tricampeón del certamen, y se metió en segunda ronda.
El argentino picó en punta en ambas mangas con quiebres en el inicio, pero el griego se repuso e igualó el score al final de los sets. A la hora de la definición, la mejor raqueta argentina estuvo fino y se quedó sin problemas con el partido en parciales corridos.
Sebastián Báez también comenzó con el pie derecho: venció doble 7-5 a Stan Wawrinka en primer turno y será rival de Carlos Alcaraz. El suizo, que también fue campeón del certamen, se despidió del público ya que próximamente se retirará.
Las malas de la jornada fueron las derrotas de Juan Manuel Cerúndolo (5-7, 6-2 y 6-1 vs. Valentin Vacherot) y Francisco Comesaña (7-5, 2-6 y 6-3 contra Flavio Cobolli)