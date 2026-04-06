Francisco Cerúndolo derrotó al tricampeón Tsitsipas en el Masters 1000 de Montecarlo

TENIS. Francisco Cerúndolo venció en sets corridos al griego y se metió en segunda ronda, junto a Sebastián Báez.

El tenista argentino sacó al griego Stéfanos Tsitsipás (48°) después de 1 hora y 45 minutos de juego en el polvo de ladrillo de Mónaco.

image Francisco Cerúndolo metió un batacazo en el Masters 1000 de Montecarlo. Gentileza. Tenis: el análisis del triunfazo de Francisco Cerúndolo El argentino picó en punta en ambas mangas con quiebres en el inicio, pero el griego se repuso e igualó el score al final de los sets. A la hora de la definición, la mejor raqueta argentina estuvo fino y se quedó sin problemas con el partido en parciales corridos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Grafico (@elgraficoweb) Sebastián Báez también comenzó con el pie derecho: venció doble 7-5 a Stan Wawrinka en primer turno y será rival de Carlos Alcaraz. El suizo, que también fue campeón del certamen, se despidió del público ya que próximamente se retirará.