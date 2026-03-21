Buen sábado para el tenis nacional: Etcheverry avanzó a la tercera ronda en el abierto de Miami

Se impuso a Zizou Bergs con un tenis contundente, rápido, agresivo y con precisión en momentos clave del lance

Tenis. Tomás Etcheverry avanzó a tercera ronda en la Ciudad de Miami

El jugador de tenis Tomás Etcheverry superó al belga Zizou Bergs por 7/6 (5) y 7/6 (2) en su debut en el Miami Open, y avanzó a la tercera ronda, en la que se enfrentará al español Rafael Jódar.

¿Qué pasó en el Miami Open? El argentino dejó atrás su temprana eliminación en Indian Wells y resolvió un partido exigente tras las demoras por lluvia. El encuentro representó el segundo cruce entre ambos en el circuito, con antecedente favorable al europeo.

El primer set mostró paridad y momentos de dominio alternado: Bergs generó tres oportunidades de quiebre desde el inicio pero no logró concretarlas, mientras Etcheverry sostuvo su agresividad desde el fondo y respondió en el noveno juego con chances propias.

Sin diferencias en el marcador, la definición llegó al tie break, donde el argentino tomó ventaja 5/2 y, pese al intento de reacción, cerró 7/6 (5).

Tenis contundente y preciso El segundo parcial mantuvo la misma tónica, con servicios firmes y escasas brechas: Etcheverry dejó pasar una posibilidad con el marcador 2/2 y otra con 3/2, aunque luego consiguió el quiebre para colocarse 4/2.

Bergs respondió de inmediato y recuperó la igualdad, lo que llevó nuevamente a un desempate. Allí, el argentino sostuvo la precisión en los puntos clave y selló el triunfo por 7/6 (2), con solidez en el cierre.