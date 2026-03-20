20 de marzo de 2026 - 13:38

Tenis: el argentino Ugo Carabelli avanzó de ronda en el Masters 1000 de Miami

Junto con Mariano Navone, aportaron las notas positivas para el tenis nacional en el Mástar 1000 de Miami. Francisco Comesaña y Solana Sierra, eliminados.

Masters 1000 de Miami: el argentino Ugo Carabelli remontó su partido en el debut y avanzó de ronda.&nbsp;

Masters 1000 de Miami: el argentino Ugo Carabelli remontó su partido en el debut y avanzó de ronda. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El triunfo le permitió avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará este viernes al local Sebastián Korda (36°) en un duelo inédito.

El programa de partidos de los argentinos para hoy en Miami

Thiago Tirante (LL) vs. Valentin Royer (Francia).

Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastián Korda (Estados Unidos, 32).

Tomás Etcheverry [29] vs. Zizou Bergs (Bélgica).

Mariano Navone vs. Valentin Vacherot (Polonia, 24).

Sebastián Báez vs. Adam Walton (Australia).

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