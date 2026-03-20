Tenis: el argentino Ugo Carabelli avanzó de ronda en el Masters 1000 de Miami

Camilo Ugo Carabelli (66° ATP) fue protagonista de una gran remontada ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. El argentino perdió el primer set, pero se recuperó y se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6 en casi dos horas de juego.
El triunfo le permitió avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará este viernes al local Sebastián Korda (36°) en un duelo inédito.
Por su parte, Mariano Navone (61°) también debutó con una sonrisa. El bonaerense superó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-6 (7) y 6-3, tras levantar cinco set points en el primer parcial. Navone venía de consagrarse en el Challenger de Punta Cana y hoy buscará seguir de racha ante el monegasco Valentin Vacherot.
No todas fueron buenas para el tenis argentino: Francisco Comesaña (82°) cayó en el “clásico sudamericano” ante el chileno Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2. En el cuadro femenino, Solana Sierra (63° WTA) sufrió una dura derrota frente a la uzbeka Kamila Rakhimova (82°), que la eliminó por 6-1 y 6-3 en primera ronda.
El programa de partidos de los argentinos para hoy en Miami
Thiago Tirante (LL) vs. Valentin Royer (Francia).
Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastián Korda (Estados Unidos, 32).
Tomás Etcheverry [29] vs. Zizou Bergs (Bélgica).
Mariano Navone vs. Valentin Vacherot (Polonia, 24).
Sebastián Báez vs. Adam Walton (Australia).