Serán once los jugadores de tenis argentinos en el masters de Roma

Tenis . Francisco Comesaña selló este martes su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de Roma al superar al suizo Leandro Riedi por 6-4, 2-6 y 6-4 en la ronda decisiva de la qualy.

Tenis: Francisco Cerúndolo eliminó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid

El marplatense, de 25 años y actual 114° del ranking mundial, necesitó poco más de dos horas para imponerse en el Foro Itálico y dar nuevas señales de recuperación, luego de atravesar una serie de resultados adversos que lo hicieron salir del Top 100.

Con este triunfo, Comesaña se convirtió en el undécimo representante nacional en ingresar al main draw del torneo italiano, una cifra que ratifica el gran presente del tenis argentino y amplía la presencia albiceleste en uno de los certámenes más importantes de la gira previa a Roland Garros.

El Tiburón ya había dado el primer paso en la clasificación al vencer este lunes al británico Billy Harris (148°) por 6-3 y 6-4, y este martes confirmó su boleto con un triunfo sobre Riedi (128°), quien venía de eliminar al letón Vilius Gaubas (121°) en sets corridos.

Este martes, Comesaña supo reponerse a pasajes adversos durante el partido y, tras ceder el segundo set, exhibió fortaleza mental y juego para imponerse en el marcador. Así logró superar al suizo, verdugo de Francisco Cerúndolo en la edición 2025 del US Open .

El bonaerense disputará por segunda vez el cuadro principal en Roma. Resta definir su rival, que se definirá por sorteo. En su estreno en la capital italiana, el año pasado, Comesaña superó en la primera ronda al alemánDaniel Altmaier y luego cayó ante el ex Top 10 danés Holger Rune.

Comesaña se suma a una delegación argentina que ya tenía asegurada una fuerte representación en la capital italiana. Tomás Etcheverry (26°), Francisco Cerúndolo (27°) -ambos serán cabezas de serie-, Mariano Navone (44°), Román Burruchaga (56°), Camilo Ugo Carabelli (61°), Sebastián Báez (65°), Thiago Tirante (69°), Juan Manuel Cerúndolo (72°) y Marco Trungelliti (78°) son los otros jugadores albicelestes que participarán del certamen.

Solana Sierra (72° del ranking mundial), que llega en un buen momento tras alcanzar los octavos de final en el Madrid Open, será la única argentina en el cuadro principal del WTA 1000.

El Masters 1000 de Romase jugará en el histórico Foro Itálicoentre el 6 y el 17 de mayo. El certamen forma parte de la gira sobre polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Masters 1000 de Roma