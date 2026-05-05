Un partido terminó en caos en Mendoza: jugadores persiguieron a un árbitro tras una expulsión

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol mendocino quedó expuesto tras un partido de la Liga Tunuyanina , donde un árbitro debió escapar corriendo para evitar ser agredido por jugadores e hinchas.

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El hecho ocurrió en la cancha del Club Atlético Manantiales , durante el encuentro entre Sociedad y Academia, correspondiente a la Primera División de la mencionada Liga. Allí, el juez Alejandro Pekson protagonizó una situación límite luego de expulsar a un futbolista del equipo local.

La decisión arbitral, tomada cuando Sociedad perdía 3 a 0 , desató una fuerte reacción dentro del campo de juego. Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales y que replicó El Cuco Digital, varios jugadores increparon al árbitro y, en cuestión de segundos, algunos simpatizantes también ingresaron al terreno.

Embed - Un árbitro de fútbol es perseguido por los jugadores después de una expulsión

Ante el aumento de la tensión y las amenazas verbales, Pekson optó por retirarse rápidamente del campo. El árbitro emprendió una corrida hacia los vestuarios para resguardarse , logrando evitar el contacto con los agresores.

Violencia en la Liga Tunuyanina: un árbitro huyó para evitar ser agredido Violencia en la Liga Tunuyanina: un árbitro huyó para evitar ser agredido. El Cuco Digital

Las imágenes también evidenciaron demoras en la intervención del personal de seguridad, que llegó minutos después del episodio. Esta situación generó cuestionamientos sobre los controles en el desarrollo de los partidos.

Si bien no se registraron agresiones físicas, el hecho reavivó la preocupación por los episodios de violencia en el fútbol.