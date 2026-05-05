Independiente Rivadavia recibe a Fluminense en un duelo importante: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia recibe este miércoles a las 21:30 horas al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la clasificación a los octavos de final y el primer puesto. Será en el estadio Malvinas Argentinas con el arbitraje de Gustavo Tejera.
La Lepra arriba a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que ganó los primeros tres partidos que disputó en la máximo certamen de clubes a nivel continental, por lo que lidera en el Grupo C con puntaje ideal. Incluso se asegurará la clasificación a los octavos de final si suma de a tres frente al equipo brasilero, aunque también podría lograrlo con un empate y en caso de que haya igualdad en el partido entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.
Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores
En su visita a Banfield, los Azules defenderán, esta tarde, su liderazgo del torneo Apertura.
EFE/ Andre Coelho
Pero el gran momento Azul no se limita únicamente al ámbito internacional. En el Torneo Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti fueron el mejor equipo de la primera fase y finalizaron primeros en la Zona B con 34 puntos, por lo que se ilusionan de cara a los playoffs que comenzarán este fin de semana.
Fluminense, por su parte, tuvo un desastroso inicio en esta Copa Libertadores, en la que solo sumó un punto en sus primeras tres presentaciones, incluyendo la histórica victoria del cuadro del Parque en pleno Maracaná.
Por tal motivo, los dirigidos por Luis Zubeldía están obligados a conseguir un buen resultado, porque sino podrían empezar a despedirse muy tempranamente del torneo de clubes más importante de América.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Fluminense:
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villalba, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Datos del partido:
Estadio: Malvinas Argentinas
Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
VAR: Antonio García (Uru)
Hora: 21:30
TV: Fox Sports y Disney+ Premium
Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Fluminense: