Independiente Rivadavia recibe a Fluminense en un duelo importante: hora, TV, formaciones

El Azul juega este miércoles a las 21:30 horas con el Flu, en el estadio Malvinas Argentinas. Si gana, estará en los octavos de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia recibe este miércoles a las 21:30 horas al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la clasificación a los octavos de final y el primer puesto. Será en el estadio Malvinas Argentinas con el arbitraje de Gustavo Tejera.

La Lepra arriba a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que ganó los primeros tres partidos que disputó en la máximo certamen de clubes a nivel continental, por lo que lidera en el Grupo C con puntaje ideal. Incluso se asegurará la clasificación a los octavos de final si suma de a tres frente al equipo brasilero, aunque también podría lograrlo con un empate y en caso de que haya igualdad en el partido entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.

Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores En su visita a Banfield, los Azules defenderán, esta tarde, su liderazgo del torneo Apertura. EFE/ Andre Coelho

Pero el gran momento Azul no se limita únicamente al ámbito internacional. En el Torneo Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti fueron el mejor equipo de la primera fase y finalizaron primeros en la Zona B con 34 puntos, por lo que se ilusionan de cara a los playoffs que comenzarán este fin de semana.