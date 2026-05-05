Confirmaron el recorrido del Rally Dakar 2027

El Rally Dakar 2027 ya tiene recorrido confirmado, luego de que Amaury Sport Organisation (ASO). presentara en París la ruta de la 49ª edición de la carrera, que se disputará del 1 al 15 de enero en Arabia Saudita, con salida y llegada en King Abdullah Economic City con 5.320 kilómetros de especiales, la cifra más alta desde el inicio de la era saudí en 2020.

La competencia propone un gigantesco bucle por el territorio saudí, con tres etapas totalmente inéditas, mayor presencia de desierto respecto de ediciones anteriores. La navegación volverá a ser un factor determinante, especialmente en los tramos rápidos y en las zonas donde el terreno cambia de manera constante.

Después del inicio en King Abdullah Economic City, la caravana avanzará hacia Yanbu y luego continuará con la segunda etapa, de 310 kilómetros, rumbo a Al’Ula. Desde allí se pondrá en marcha la tercera etapa hacia Hail, con una especial de 480 kilómetros sobre sectores de piedra, caminos veloces y navegación exigente.

Hail será escenario de la cuarta etapa, con un bucle de 380 kilómetros de competencia sobre la arena que rodea la ciudad. Luego, en la quinta etapa, los participantes dejarán atrás Hail para dirigirse a Ad Dawadimi, a través de una especial de 480 kilómetros que empezará a marcar diferencias en la clasificación general.

Desde Ad Dawadimi comenzará, el 7 de enero, la primera etapa maratón. Los pilotos deberán pasar la noche sin asistencia de sus equipos en el vivac maratón, después de completar una especial de 440 kilómetros. Al día siguiente, la séptima etapa tendrá otros 430 kilómetros cronometrados hasta Bisha, donde la carrera tendrá su jornada de descanso el 9 de enero.

Regreso al punto inicial con el regreso rumbo al mar rojo

Tras el descanso, la octava etapa comenzará y terminará en Bisha, con 460 kilómetros de especial. En la novena, la caravana viajará hacia Wadi Ad Dawasir, también con 460 kilómetros cronometrados, antes de regresar a Bisha en la décima etapa, que tendrá una de las especiales más extensas del recorrido, con 515 kilómetros.

La undécima y la duodécima etapa formarán la segunda etapa maratón del Dakar 2027, con noche en el vivac de Al Bahah. Aunque allí los participantes contarán con mejores condiciones que en la primera maratón, seguirá vigente una regla central: no podrán recibir asistencia de sus equipos, por lo que la gestión mecánica volverá a ser clave.

Después de la duodécima etapa, la más larga de esta edición en distancia total, la caravana regresará a King Abdullah Economic City. Allí, el 15 de enero, se disputará la decimotercera y última etapa: una corta especial de 50 kilómetros alrededor de KAEC que terminará de definir a los campeones del Dakar 2027.

El nuevo recorrido refuerza la identidad más dura del rally-raid: muchos kilómetros contra el reloj, más arena, navegación decisiva, noches sin asistencia y una exigencia que volverá a poner a prueba tanto a los pilotos como a las máquinas.