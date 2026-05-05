5 de mayo de 2026 - 21:37

Dolor en Salta: falleció el polista Esteban D'Andrea a los 34 años tras descompensarse en pleno partido

El deportista, de 34 años, se descompensó durante un partido en Cafayate y murió pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar.

Conmoción en el polo: murió Esteban D’Andrea tras descompensarse en pleno partido.

Conmoción en el polo: murió Esteban D’Andrea tras descompensarse en pleno partido.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El polo argentino atraviesa un momento de fuerte impacto tras la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas. El polista, de 34 años, falleció luego de descompensarse durante un partido disputado en la localidad salteña de Cafayate.

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El episodio se produjo al finalizar el primer chukker, cuando el deportista —conocido como “Cun”— comenzó a sentirse mal y cayó en pleno campo de juego. De inmediato, quienes se encontraban en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarlo.

Pese a la asistencia durante aproximadamente 50 minutos, el polista no logró recuperarse. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Conmoción por la muerte de Esteban D'Andrea Patrón Costas
Conmoción por la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas.

Conmoción por la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas.

Hipótesis médica y repercusión en Salta

Aunque aún no se difundió un informe forense oficial, fuentes cercanas al entorno del jugador señalaron que la causa probable habría sido un episodio súbito compatible con un aneurisma.

La noticia generó una profunda conmoción no solo en el ámbito deportivo, sino también en la política salteña. D’Andrea era hijo del senador provincial Esteban D’Andrea, lo que amplificó el impacto institucional del hecho.

Desde la Municipalidad de El Carril expresaron su pesar a través de un comunicado, en el que destacaron la tristeza que provocó la pérdida en toda la comunidad. También el intendente Efraín Orosco Bernardette manifestó su acompañamiento a la familia.

Trayectoria en el polo y despedida

D’Andrea era una figura reconocida dentro del circuito del polo del interior del país, con participación frecuente en competencias nacionales e internacionales, incluido el Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH). Desde el medio especializado ClickPolo lo definieron como un jugador respetado y habitual protagonista de los torneos, destacando su compromiso con la disciplina.

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El deportista estaba casado con Mariana Ibáñez y era padre de una niña. Sus restos fueron velados en la ciudad de Salta, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y referentes del deporte.

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