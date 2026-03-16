Tenis: el argentino Guido Andreozzi gritó campeón en el dobles de Indian Wells

El tenis argentino celebra la consagración de Guido Andreozzi en Indian Wells. En dupla con Guinard, vencieron en la final y alcanzaron un hito inolvidable.

HDd1mc5aEAEk6KQ Master 1000 con hito argentino: Guido Andreozzi gritó campeón en el dobles de Indian Wells. Gentileza. El camino de un "matagigantes" en el desierto La consagración de Andreozzi no fue obra del azar. Para levantar el trofeo en el Indian Wells Tennis Garden, el argentino y su compañero debieron sortear un cuadro durísimo. El punto de inflexión llegó en las semifinales, donde dieron el gran golpe al eliminar a los máximos favoritos y preclasificados número uno: el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, en un partido dramático que se definió en el súper tie-break.

Con 34 años, el popular "Beto" demostró que atraviesa la plenitud de su carrera como doblista. Su solidez desde el fondo y su inteligencia táctica en la red fueron las llaves para destrabar una final que comenzó muy pareja. En el primer parcial, la dupla franco-argentina mostró temple para adjudicarse el desempate, y en la segunda manga, un quiebre tempranero fue suficiente para encaminar la victoria definitiva.

HDay_aDbEAAes_H Impacto inmediato en el ranking y en la Legión Este triunfo tiene un peso específico enorme para el deporte nacional. Gracias a los 1000 puntos obtenidos, Guido Andreozzi pegó un salto fenomenal en el escalafón mundial, alcanzando el puesto 18 del ranking ATP de dobles, su mejor ubicación histórica. Es la confirmación de un proceso que inició hace temporadas cuando decidió enfocarse de lleno en esta especialidad, donde ya ostentaba títulos en Umag, Buenos Aires y Bastad.

Guido Andreozzi tuvo una semana que rozó la perfección y se consagró campeón del Masters 1000 de Indian Wells 2026 en modalidad dobles junto al francés Manuel Guinard, logrando el título más importante de su carrera. La dupla conquistó el desierto californiano al vencer en la gran final a los primos franceses Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot por 7-6(3) y 6-3.