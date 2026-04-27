27 de abril de 2026 - 17:52

Tenis: Francisco Cerúndolo eliminó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid

TENIS. Francisco Cerúndolo superó con autoridad a Luciano Darderi por 6-2 y 6-3. Se instaló junto a Tommy Etcheverry, entre los 16 mejores del Masters 1000.

TENIS. Francisco Cerúndolo aplastó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid.&nbsp;

TENIS. Francisco Cerúndolo aplastó a Darderi y se metió en los octavos de final del Masters de Madrid. 

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Francisco Cerúndolo no dejó dudas y se quedó con el duelo ante su amigo Luciano Darderi, tenista ítalo-argentino. Con un tenis sólido y agresivo, el porteño se impuso por 6-2 y 6-3, manteniendo siempre la manija del encuentro y mostrando una versión contundente sobre el polvo de ladrillo madrileño.

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Tomás Etcheverry en el Masters de Madrid

Con este resultado, Francisco Cerúndolo se suma a Tomás Etcheverry como las dos grandes esperanzas argentinas en la ronda de los 16 mejores del Masters 1000 de Madrid. Mientras Etcheverry se medirá ante el francés Arthur Fils, Cerúndolo aguarda ahora por su próximo rival, que saldrá del choque entre Alexander Blockx y el tercer preclasificado, Félix Auger-Aliassime.

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Francisco Cer&uacute;ndolo barri&oacute; sin problemas a Luciano Darderi y sigue adelante en el Masters 1000 de Madrid.&nbsp;

Francisco Cerúndolo barrió sin problemas a Luciano Darderi y sigue adelante en el Masters 1000 de Madrid.

Solana Sierra se despidió de Madrid

No todo fue alegría para el tenis nacional, ya que Solana Sierra se despidió del torneo tras caer en los octavos de final. La joven tenista argentina luchó pero no pudo ante la jerarquía de Karolína Pliskova, quien se llevó el duelo por 6-4 y 6-3. Pese a la derrota, Sierra redondeó una actuación destacada en Madrid, donde logró sumar tres triunfos valiosos para su carrera profesional.

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