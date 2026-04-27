27 de abril de 2026 - 17:11

Boca visita a Cruzeiro por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y por dóne seguir en vivo

Boca llega a Belo Horizonte con puntaje ideal y buscará pegar fuerte ante Cruzeiro. Se juega el martes desde las 21.30 en el Mineirao.

Por la Copa Libertadores, Boca visita a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase clasificatoria.&nbsp;

Por la Copa Libertadores, Boca visita a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase clasificatoria. 

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Los Andes | Redacción Agroindustria
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Con 14 partidos seguidos sin perder y un rendimiento en alza, incluso cuando juega con suplentes (como en el 4-0 sobre Defensa y Justicia), el Xeneize ya tiene un 11 afianzado y varias alternativas desde el banco que subieron su nivel en estas últimas semanas. Además, está cerca de recuperar a Carlos Palacios y Edinson Cavani.

En el que a priori se presentaba como el duelo más complicado de la fase de grupos, Boca irá a Belo Horizonte con el equipo titular, a excepción de la presencia de Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín. Será un duelo entre uno que busca casi sellar su clasificación contra otro que está urgido de puntos tras un mal inicio internacional.

Leandro Paredes
Leandro Paredes figura y capit&aacute;n de Boca.

Leandro Paredes figura y capitán de Boca.

Con la línea de cuatro que ya sale de memoria compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, el mediocampo deluxe que lidera el capitán Leandro Paredes junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, más el doble '9' que volvió renovado con Adam Bareiro y Miguel Merentiel, Úbeda pone todo lo que tiene para buscar los tres puntos.

Cómo llega Cruzeiro al cruce con Boca por la Copa Libertadores

Cruzeiro, por su parte, viene de un triunfo muy necesario ante Remo en el Brasileirao. Tan necesario era que Artur Jorge decidió no preservar a ninguno de los titulares, ni ante un rival que viene último en el Brasileirao. Sucede que el equipo de Belo Horizonte necesitaba sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

En la Copa, había tenido un buen inicio, con triunfo ante Barcelona en Ecuador. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió un revés inesperado y Universidad Católica lo venció 2-1 en Brasil y le acotó significativamente el margen de error. Por eso, el encuentro ante Boca se volvió vital para sus aspiraciones.

La probable formación de Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores

Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Todos los datos de Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30.
  • TV: Fox Sports y Telefe.
  • Árbitro: Esteban Ostojich.
  • Estadio: Mineirao.

Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: estadísticas y minuto a minuto

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