Boca visita a Cruzeiro por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y por dóne seguir en vivo

Boca llega a Belo Horizonte con puntaje ideal y buscará pegar fuerte ante Cruzeiro. Se juega el martes desde las 21.30 en el Mineirao.

Por la Copa Libertadores, Boca visita a Cruzeiro por la tercera fecha de la fase clasificatoria.

En su mejor momento de los últimos años, Boca visita a Cruzeiro este martes desde las 21.30 por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda, que viene en racha y llega a Belo Horizonte con puntaje ideal, podría dar un paso decisivo para meterse en octavos de final.

Cómo llega Boca al duelo con Cruzeiro por la Copa Libertadores Con 14 partidos seguidos sin perder y un rendimiento en alza, incluso cuando juega con suplentes (como en el 4-0 sobre Defensa y Justicia), el Xeneize ya tiene un 11 afianzado y varias alternativas desde el banco que subieron su nivel en estas últimas semanas. Además, está cerca de recuperar a Carlos Palacios y Edinson Cavani.

En el que a priori se presentaba como el duelo más complicado de la fase de grupos, Boca irá a Belo Horizonte con el equipo titular, a excepción de la presencia de Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín. Será un duelo entre uno que busca casi sellar su clasificación contra otro que está urgido de puntos tras un mal inicio internacional.

Leandro Paredes Leandro Paredes figura y capitán de Boca. Felipe Zanca/Photosport

Con la línea de cuatro que ya sale de memoria compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, el mediocampo deluxe que lidera el capitán Leandro Paredes junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda, más el doble '9' que volvió renovado con Adam Bareiro y Miguel Merentiel, Úbeda pone todo lo que tiene para buscar los tres puntos.