Boca: Úbeda rompe el tablero para jugar en Florencio Varela

Esta parte del año es complicada para cualquier club que dispute doble competencia, como el caso de Boca . Los exigentes encuentros de la Liga Profesional de cada fin de semana se mezclan con las presentaciones por torneos internacionales como la Copa Libertadores. Así, la rotación es inevitable para no sufrir problemas.

Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR de River - Boca

Para el entrenador Xeneize, estas grandes modificaciones en el once inicial ya no son un problema por dos simples razones: el buen funcionamiento de los suplentes ante el Rojo, y las victorias obtenidas en los últimos días.

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Respecto a lo primero, Claudio Úbeda quedó muy conforme con la actuación del equipo que empató con Independiente de Avellaneda en La Bombonera hace dos fechas. Ese duelo le permitió encontrar variantes en el banco de los suplentes, y convencerse de que están preparados para ciertos encuentros del torneo vernáculo.

En cuanto a los resultados que logró Boca en las últimas semanas, resulta un factor fundamental para que el técnico gane espacio y espalda para moverse en un terreno más firme. Puntero en la Copa Libertadores, y con el clásico ante River en el bolsillo, la Sifoneta puede descansar para pensar en el futuro cercano.

Por tal motivo, el once que se erige ante Defensa y Justicia será suplente casi en un 100%. El único de los inicialistas del Superclásico que dirá presente es el arquero Leandro Brey. El resto, todos al banco a recuperarse desde lo físico.

Tomando como referencia el partido ante Independiente, cuando Úbeda mandó al campo a un equipo alternativo, habrá dos variantes. Los ingresos de Williams Alarcón y Exequiel Zeballos por Camilo Rey Domenech (jugará el clásico para la Reserva) y Ángel Romero, que perdió mucho terreno en la consideración del cuerpo técnico tras el retorno del Changuito.

El probable once inicial de Boca para visitar a Defensa y Justicia:

De esta forma, y de no mediar más cambios durante lo que queda de la semana, Boca formará con: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Ánder Herrera, Exequiel Zeballos; Milton Giménez.