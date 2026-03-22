22 de marzo de 2026 - 18:29

De las canchas de tenis al contenido para adultos: la historia de Ashley Harkleroad, la ex Top 40 de la WTA

La estadounidense alcanzó el puesto 39 del mundo y recaudó un millón de dólares en premios antes de convertirse en pionera de las producciones para adultos.

Ashley Harkleroad: la primera deportista en posar para Playboy que hoy factura en la red.

Ashley Harkleroad: la primera deportista en posar para Playboy que hoy factura en la red.

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Por Francisco Moreno

Ashley Harkleroad marcó un antes y un después en la relación entre el deporte profesional y el modelaje erótico. Tras alcanzar la elite del tenis mundial y retirarse definitivamente en 2012, la estadounidense consolidó una exitosa carrera en plataformas de suscripción donde hoy produce contenido explícito.

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La nacida en Georgia debutó en el circuito profesional en el año 2000. Durante su etapa competitiva logró hitos importantes, como alcanzar el puesto 39 del ranking WTA en 2003 y acumular poco más de un millón de dólares en premios oficiales. Sin embargo, las lesiones constantes limitaron su avance en los Grand Slam.

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Ashley Harkleroad en su &eacute;poca como tenista profesional.

Ashley Harkleroad en su época como tenista profesional.

El salto de las revistas a las plataformas digitales

Su vínculo con la industria del entretenimiento comenzó en 2008, cuando todavía estaba en actividad. En ese año, Harkleroad se convirtió en la primera deportista profesional en protagonizar una portada al desnudo para la revista Playboy. Según explicó en aquel momento: “Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético”.

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Tras alejarse del tenis, la ex jugadora incursionó brevemente en el periodismo deportivo como comentarista para Tennis Channel. Sin embargo, su verdadero giro profesional ocurrió una década más tarde. En 2022 anunció su llegada a OnlyFans, una plataforma de suscripción donde los usuarios abonan por acceder a fotos y videos exclusivos.

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La motivación detrás de esta decisión fue tanto personal como económica: “Si tengo fans dispuestos a gastar cinco dólares por una foto sexy, ¿hasta dónde puedo llegar?”, cuestionó al explicar su incorporación a la industria. Con el tiempo, su propuesta escaló hasta la publicación de contenido pornográfico grabado junto a su esposo y también ex tenista, Chuck Adams.

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A los 37 años, Harkleroad defiende su postura frente a los prejuicios del ambiente deportivo tradicional. Asegura estar en su mejor momento y utiliza su influencia en redes sociales, donde cuenta con más de 129.000 seguidores, para consolidar su marca personal. “Estoy en mi mejor momento”, cierra en declaraciones con el portal británico The Sun.

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