23 de abril de 2026 - 17:14

Escándalo en Rosario Central: activaron el protocolo de violencia por una denuncia de abuso en inferiores

Rosario Central activó el protocolo interno tras conocerse hechos de violencia y abusos entre menores de la categoría 2013.

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores.&nbsp; &nbsp;

Grave denuncia en Rosario Central por violencia y abuso sexual contra juveniles de las inferiores. 

 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Denuncia de Rosario Central.&nbsp;

Denuncia de Rosario Central.

El presidente de la entidad, Gonzalo Belloso, encabezó reuniones de urgencia con coordinadores, entrenadores y padres de los menores para abordar la situación y ponerse a disposición del Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe.

El relato expone que un grupo de tres niños agredió a un compañero, lo desnudó a la fuerza y lo golpeó. Además, se menciona un hostigamiento sistemático a través de grupos de WhatsApp, donde se amenazaba con viralizar imágenes de los menores sin ropa.

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Rosario Central: polémica por la actuación de los encargados

Uno de los puntos más críticos de la denuncia asegura que los profesores responsables de la división "sabían y no hicieron nada". De acuerdo al escrito, los acusados continuaron entrenando y jugando partidos con normalidad hasta que el conflicto escaló este martes 21 de abril, cuando una pelea entre padres terminó con intervención policial.

El club busca ahora determinar las responsabilidades internas mientras la justicia santafesina avanza en la investigación de los hechos ocurridos en el ámbito del fútbol formativo "Canalla".

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