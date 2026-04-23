Escándalo en Rosario Central: activaron el protocolo de violencia por una denuncia de abuso en inferiores

Independiente Rivadavia no se detiene: le ganó a Rosario Central y es líder absoluto

El presidente de la entidad, Gonzalo Belloso, encabezó reuniones de urgencia con coordinadores, entrenadores y padres de los menores para abordar la situación y ponerse a disposición del Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe.

El relato expone que un grupo de tres niños agredió a un compañero, lo desnudó a la fuerza y lo golpeó. Además, se menciona un hostigamiento sistemático a través de grupos de WhatsApp, donde se amenazaba con viralizar imágenes de los menores sin ropa.

El club brindó un comunicado oficial dando cuenta de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Menores en la que se involucra a jugadores de la categoría 2013. "El Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones" pic.twitter.com/eOAxxWz01f

Rosario Central: polémica por la actuación de los encargados

Uno de los puntos más críticos de la denuncia asegura que los profesores responsables de la división "sabían y no hicieron nada". De acuerdo al escrito, los acusados continuaron entrenando y jugando partidos con normalidad hasta que el conflicto escaló este martes 21 de abril, cuando una pelea entre padres terminó con intervención policial.

El club busca ahora determinar las responsabilidades internas mientras la justicia santafesina avanza en la investigación de los hechos ocurridos en el ámbito del fútbol formativo "Canalla".