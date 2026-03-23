23 de marzo de 2026 - 00:05

Independiente Rivadavia no se detiene: le ganó a Rosario Central y es líder absoluto

En el estadio Bautista Gargantini, con goles de Luciano Gómez y Alex Arce, la Lepra derrotó al Canalla y se subió a la cima de la Zona B, donde ahora lidera en soledad, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El goleador Alex Arce apareció en el mejor momento de la Lepra frente al Canalla y sumó el segundo gol en el conjunto del Parque.

El goleador Alex Arce apareció en el mejor momento de la Lepra frente al Canalla y sumó el segundo gol en el conjunto del Parque.

Foto:

Ramiro Gómez
Luciano Gómez festeja su golazo y el capitán de la Lepra, Sebastián Villa lo felicita.&nbsp;

Luciano Gómez festeja su golazo y el capitán de la Lepra, Sebastián Villa lo felicita. 

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Independiente le gana al Canalla en un colmado Bautista Gargantini con un gol de Luciano Gómez.

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Por Sergio Faria

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El equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a demostrar por qué es uno de los conjuntos más regulares y letales del campeonato. Durante los primeros 45 minutos, el conjunto del Parque dominó con claridad: controló el juego desde el inicio, se adueñó del mediocampo y presionó alto, con Villa, Florentín, Bottari y Gómez como estandartes.

Rosario Central, por su parte, nunca logró asentarse. Si bien por momentos insinuó cierto manejo, mostró imprecisiones defensivas y le costó salir del asedio constante de la Lepra. Además, careció de profundidad en ataque y no logró inquietar a Bolcato.

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

Independiente Rivadavia vs Rosario Central

Luciano Gómez y un golazo memorable

La apertura del marcador llegó tras un despeje fallido que dejó la pelota servida para Luciano Gómez, quien sacó un potente derechazo que se clavó junto al segundo palo de Ledesma.

Independiente, en su versión más sólida y peligrosa, no bajó la intensidad. Central apenas generó un par de aproximaciones sin demasiado riesgo, mientras que el local siguió imponiendo condiciones.

El segundo golpe llegó tras un error en la salida de Facundo Mallo. Allí apareció el goleador histórico del Parque, el paraguayo Alex Arce, que no perdonó en el mano a mano y sentenció el 2 a 0 con autoridad.

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

Independiente Rivadavia vs Rosario Central

La Lepra no le dio respiro al conjunto rosarino y sostuvo su superioridad con autoridad durante el primer tiempo y ratificaba su gran momento como uno de los grandes protagonistas del torneo.

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Alex Arce estiró la ventaja y la Lepra le gana a Rosario en el Parque 2 a 0.

Alex Arce estiró la ventaja y la Lepra le gana a Rosario en el Parque 2 a 0.

La Lepra supo cuidar la diferencia

En el complemento, Almirón buscó en el banco variantes para cambiar la historia. Los ingresos le dieron un poco más de control en los primeros minutos, pero la solidez defensiva del equipo de Berti fue determinante, con Studer, Bonifacio y Villalba firmes en el fondo.

Con la tranquilidad de la ventaja, el equipo mendocino apostó al contragolpe y tuvo chances de ampliar la diferencia con Sartori, Florentín y el propio Arce. Con el correr de los minutos, el Canalla se mostró impreciso y, en las pocas que generó frente al arco de Bolcato, el arquero respondió con seguridad.

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Angel Di María un campeón del mundo en el campo del juego del Gargantini.

Angel Di María un campeón del mundo en el campo del juego del Gargantini.

Un líder demostró porqué está en la cima

La Lepra no le dio respiro al conjunto rosarino y sostuvo su superioridad con autoridad durante todo el partido. Un triunfo claro que ratifica su gran momento y lo consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo.

Las formaciones Independiente Rivadavia - Rosario Central

Independiente: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Rodrigo Atencio; Tomás Bottari ,José Florentin, Sebastián Villa, Fabricio Sartori, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Goles: PT: 16' Gómez (I), 29' Arce (I)

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Pablo Echevarría

Minuto a minuto y estadísticas:

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