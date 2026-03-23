Independiente Rivadavia no se detiene: le ganó a Rosario Central y es líder absoluto

Con un golazo de la joya Tomás Aranda, Boca le ganó 2 a 0 a Instituto

El equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a demostrar por qué es uno de los conjuntos más regulares y letales del campeonato. Durante los primeros 45 minutos, el conjunto del Parque dominó con claridad: controló el juego desde el inicio, se adueñó del mediocampo y presionó alto, con Villa, Florentín, Bottari y Gómez como estandartes.

Rosario Central, por su parte, nunca logró asentarse. Si bien por momentos insinuó cierto manejo, mostró imprecisiones defensivas y le costó salir del asedio constante de la Lepra. Además, careció de profundidad en ataque y no logró inquietar a Bolcato.

La apertura del marcador llegó tras un despeje fallido que dejó la pelota servida para Luciano Gómez, quien sacó un potente derechazo que se clavó junto al segundo palo de Ledesma.

Independiente, en su versión más sólida y peligrosa, no bajó la intensidad. Central apenas generó un par de aproximaciones sin demasiado riesgo, mientras que el local siguió imponiendo condiciones.

El segundo golpe llegó tras un error en la salida de Facundo Mallo. Allí apareció el goleador histórico del Parque, el paraguayo Alex Arce, que no perdonó en el mano a mano y sentenció el 2 a 0 con autoridad.

image Independiente Rivadavia vs Rosario Central Ramiro Gómez

La Lepra no le dio respiro al conjunto rosarino y sostuvo su superioridad con autoridad durante el primer tiempo y ratificaba su gran momento como uno de los grandes protagonistas del torneo.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035896045717131668&partner=&hide_thread=false ¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/M0K3WIv6aO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2035893872224559107&partner=&hide_thread=false Una bomba de Luciano Gómez para el primero de la Lepra mendocina.pic.twitter.com/CfkWNjEvX2 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 23, 2026

image Alex Arce estiró la ventaja y la Lepra le gana a Rosario en el Parque 2 a 0. Ramiro Gómez

La Lepra supo cuidar la diferencia

En el complemento, Almirón buscó en el banco variantes para cambiar la historia. Los ingresos le dieron un poco más de control en los primeros minutos, pero la solidez defensiva del equipo de Berti fue determinante, con Studer, Bonifacio y Villalba firmes en el fondo.

Con la tranquilidad de la ventaja, el equipo mendocino apostó al contragolpe y tuvo chances de ampliar la diferencia con Sartori, Florentín y el propio Arce. Con el correr de los minutos, el Canalla se mostró impreciso y, en las pocas que generó frente al arco de Bolcato, el arquero respondió con seguridad.

image Angel Di María un campeón del mundo en el campo del juego del Gargantini. Ramiro Gómez

Un líder demostró porqué está en la cima

La Lepra no le dio respiro al conjunto rosarino y sostuvo su superioridad con autoridad durante todo el partido. Un triunfo claro que ratifica su gran momento y lo consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo.

Las formaciones Independiente Rivadavia - Rosario Central

Independiente: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Rodrigo Atencio; Tomás Bottari ,José Florentin, Sebastián Villa, Fabricio Sartori, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Goles: PT: 16' Gómez (I), 29' Arce (I)

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Pablo Echevarría

Minuto a minuto y estadísticas: