River venció a Estudiantes de Río Cuarto y sumó su tercer triunfo consecutivo

River sumó un triunfo de oro en su visita a Río Cuarto, frente a Estudiantes, gracias a un gol de penal convertido por Montiel y otro de Salas en el cierre del encuentro. Con un duelo que tuvo varias intervenciones del VAR, el Millonario cerró un domingo ideal, prendido a la parte alta de la tabla de posiciones.

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La primera parte no tuvo demasiadas emociones. River intentó plantarse en campo rival, gracias a su amplia jerarquía individual, respecto del equipo local, pero sin un dominio abrumador. Los arqueros fueron expectadores de lujo en ese arranque del juego .

Estudiantes (RC) no presentó demasiadas intenciones ofensivas: sus laterales no estaban pensados para pasar al ataque y su mediocampo se dedicó más a cortar el circuito millonario que para generar juego. River entendió el escenario, pero no consiguió sortear esa voluntad del rival, que corrió y no cedió metros en su campo. Lanzado Montiel al ataque, el Millonario intentó tener amplitud en el campo de juego.

Pasada la media hora de juego, el León empezó a correr sobre la izquierda de su ataque, donde Montiel ofrecía espacios en sus travesías ofensivas. Alanis fue el hombre mejor posicionado para encabezar una serie de contragolpes que no tuvieron una buena finalización. River ya no estuvo tan cómodo en el partido. Sin la tenencia y sin poder acomodarse en campo rival, perdió frescura y desequilibrio.

Joaquín Freitas fue otra vez titular y mostró algunos destellos de su talento.

En el tramo final de la etapa, se dio una situación que pudo significar penal para los de Coudet: Valenti tocó el balón con la mano ante un intento ofensivo de Montiel, aunque, tras ser revisada en el VAR, se confirmó que el jugador local estaba fuera del área.

En el cierre, quedó tiempo para una más: un remate de media distancia de Moreno que provocó la enorme reacción de Lastra y el posterior despeje de Ojeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035831935621026139&partner=&hide_thread=false OJEDA SALVÓ SOBRE LA LÍNEA



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River no puede cambiar las formas en el arranque del segundo tiempo. Aunque intenta ser prolijo, abusa del pase al pie y no ataca los espacios. Estudiantes propone un cerrojo defensivo sobre su campo y el buen rendimiento de sus volantes es la clave del empate sin goles.

Y ese buen rendimiento defensivo dio un paso al frente sobre los 12'. González aprovechó un flojo despeje de Martínez Cuarta y desató la locura de los hinchas locales. Sin embargo, Nazareno Arasa, vía VAR, retrocedió la acción por offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035841222107857209&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SUMA EL RUGIDO DEL LEÓN!! Por un offside en la previa, Arasa anuló vía VAR el gol de Tomás González, que ponía el 1-0 de Estudiantes de Río Cuarto ante River en Córdoba. pic.twitter.com/9hRCQVNXPi — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Y de esa acción, llegó una situación sobre el área local, donde el mendocino Cobos pisó a Driussi y, otra vez vía VAR, Arasa sancionó penal para el Millonario. Montiel se encargó de su ejecución y convirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035843438784938493&partner=&hide_thread=false MONTIEL NO PERDONÓ DE PENAL Y RIVER LE GANA A ESTUDIANTES RC #LPFxTNTSports



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El León se sintió golpeado por la situación y dio un paso al frente en busca del empate. Lanzado sobre el costado derecho de su ataque, llegó con un puñado de centros que lo acercaron a Beltrán. Sin embargo, fallaron en la definición.

Coudet comenzó a mover el banco tras la apertura del marcador para darle frescura al equipo. Así, fue recuperando espacios y el duelo se planteó en un duelo donde ninguno consiguió dominar y el Celeste intentó desde centros frontales.

Sin embargo, el elenco de Coudet supo aprovechar mejor los espacios y sentenció la historia con una corrida de Salas, para el 2-0.

Así, River se llevó su tercer triunfo consecutivo sobre igual cantidad de partidos disputados y se trepó a la parte más alta de la tabla de posiciones de la Zona B. De la mano del Chacho, los de Núñez parecen cosa seria.

Minuto a minuto y estadísticas: