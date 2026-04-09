Rosario Central empató sin goles ante Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores

Rosario Central con Ángel Di María los 90 minutos no logró romper el 0 a 0 frente a Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Gigante de Arroyito, en su estreno por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026 . El conjunto dirigido por Jorge Almirón fue superior en varios pasajes del encuentro, aunque no logró concretar sus chances.

El emotivo homenaje de Nacho a su papá, Miguel Ángel Russo, en su cumpleaños

El Canalla regresó a la competencia internacional tras su ausencia en la edición 2025 y tuvo un inicio exigente, en el que su arquero Jeremías Ledesma fue protagonista con intervenciones clave para sostener el cero.

La visita arrancó mejor y generó peligro desde el inicio. A los 4 minutos, Daykol Romero probó con un remate desviado que pasó muy cerca, mientras que a los 9’ Jordy Alcíva r exigió una gran atajada de Ledesma con un potente disparo de media distancia. Más tarde, el arquero volvió a responder ante un centro cerrado de Layan Loor y, a los 16’, Matías Perelló desperdició una clara chance mano a mano.

Central respondió con un intento de Alejo Véliz y, promediando la primera mitad, comenzó a emparejar el trámite tras la pausa de hidratación. A partir de allí, Ángel Di María empezó a gravitar con mayor presencia ofensiva, generando la chance más clara con un remate que obligó a la intervención del arquero Aldair Quintana.

El equipo rosarino mostró una mejora progresiva , con Jáminton Campaz c omo una de las principales vías de ataque. Sobre el cierre del primer tiempo, Véliz conectó un cabezazo que volvió a encontrar bien parado al arquero visitante, mientras que en la réplica Independiente del Valle desperdició una situación inmejorable dentro del área.

Ángel Di María una de las figuras

En el complemento, Central tomó el control del juego y arrinconó a su rival. Incluso llegó al gol a través de Véliz tras una buena combinación entre Di María y Campaz, pero la acción fue anulada por fuera de juego previo.

El partido cambió a los 59 minutos, cuando Independiente del Valle quedó con diez jugadores por la expulsión de Junior Sornoza, sancionado por un golpe sin pelota. A partir de allí, el equipo de Almirón adelantó líneas y buscó con mayor insistencia el triunfo.

image Copa Libertadores 2026. Rosario Central vs Independiente del Valle de Ecuador @RosarioCentral

El Canalla mereció más, pero faltó le efectividad

El entrenador movió el banco con el ingreso de Enzo Copetti para sumar presencia en ataque, y más tarde agregó juego aéreo con Carlos Quintana, aunque el conjunto local no logró romper la resistencia ecuatoriana.

En el tramo final, el arquero Aldair Quintana volvió a convertirse en figura con dos intervenciones decisivas que evitaron el gol del conjunto rosarino.

Lo que sigue para el equipo de Almirón

Con este resultado, Central sumó su primer punto en el Grupo H. En la próxima fecha visitará a Libertad de Paraguay, mientras que Independiente del Valle jugará como local ante Deportivo Cuenca por el torneo ecuatoriano antes de volver a la Copa.