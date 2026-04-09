El emotivo homenaje de Nacho a su papá, Miguel Ángel Russo, en su cumpleaños

El delantero de Tigre publicó un mensaje en Instagram en el cumpleaños número 70 de su padre y el ex entrenador de Boca Juniors, fallecido en octubre de 2025.

En el aniversario de su nacimiento, cuando habría cumplido 70 años, el club xeneize recordó y homenajeó en sus redes sociales a su exentrenador, fallecido hace seis meses: Miguel Ángel Russo.

Ignacio Russo utilizó sus redes sociales para recordar a su padre, Miguel Ángel Russo en una fecha especial:este jueves Russo habría cumplido 70 años. El delantero de Tigre publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó su recuerdo y afecto hacia quien falleció el 8 de octubre de 2025, cuando dirigía a Boca juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042291728019751162&partner=&hide_thread=false Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir pic.twitter.com/Svk8oHoNlQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026 Un beso al cielo “Donde quiera que estés, feliz cumpleaños pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo”, escribió el atacante, que viene de marcar en el empate 1a 1 entre Tigre y Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

image Nacho Russo plasmó un sentido homenaje a su papá en el día de sus cumpleaños. Gentileza. Miguelo, en la memoria de todos El recuerdo de Nacho no es aislado. Tras ese encuentro disputado en Perú, el delantero ya había dedicado su gol a su padre: “Ahora viene el cumpleaños, entonces era para él. Es importante, sé que me acompaña siempre. Hay que seguir metiéndole, como siempre”, había expresado.

En 2025, Russo se incorporó a Tigre, donde alternó titularidades y suplencias, aunque logró consolidarse como una pieza importante en el equipo dirigido por Diego Dabove.

image Su recorrido profesional incluye un paso previo por Instituto de Córdoba en 2024, además de su etapa en Patronato, donde disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors. También tuvo una destacada participación en Chacarita Juniors durante la Primera Nacional 2022, tras surgir futbolísticamente en Rosario Central, club en el que debutó en Primera en 2020.