El emotivo homenaje de Nacho a su papá, Miguel Ángel Russo, en su cumpleaños

“Donde quiera que estés, feliz cumpleaños pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo”, escribió el atacante, que viene de marcar en el empate 1a 1 entre Tigre y Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.
Miguelo, en la memoria de todos
El recuerdo de Nacho no es aislado. Tras ese encuentro disputado en Perú, el delantero ya había dedicado su gol a su padre: “Ahora viene el cumpleaños, entonces era para él. Es importante, sé que me acompaña siempre. Hay que seguir metiéndole, como siempre”, había expresado.
En 2025, Russo se incorporó a Tigre, donde alternó titularidades y suplencias, aunque logró consolidarse como una pieza importante en el equipo dirigido por Diego Dabove.
Su recorrido profesional incluye un paso previo por Instituto de Córdoba en 2024, además de su etapa en Patronato, donde disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors. También tuvo una destacada participación en Chacarita Juniors durante la Primera Nacional 2022, tras surgir futbolísticamente en Rosario Central, club en el que debutó en Primera en 2020.
En total, Ignacio Russo acumula 174 partidos como profesional y 41 goles. Con la camiseta de Tigre suma 53 encuentros, 16 tantos y siete asistencias, siendo su etapa más productiva hasta el momento.
El emotivo video de Boca
En paralelo, Boca Juniors también realizó un homenaje a Miguel Ángel Russo a través de sus redes sociales, con un video conmemorativo que repasó momentos destacados de su ciclo como entrenador del club. El mensaje institucional se sumó a múltiples expresiones de recuerdo hacia el técnico, figura muy identificada con la historia reciente de la institución.