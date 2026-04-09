Julián Santero busca revancha en Concepción del Uruguay en el Turismo Carretera
El mendocino buscará recuperarse tras el abandono y el mal fin de semana en Neuquén y, la exclusión en El Calafate. Ya ganó en Viedma y quiere su primer triunfo en el trazado entrerriano dentro del TC, el próximo fin de semana, donde ha hecho tres podios consecutivos.
El piloto mendocino, que viene de un abandono en Neuquén, buscará su primera victoria en un trazado que siempre le ha sido esquivo: Concepción del Uruguay.
El piloto de Guaymallén buscará recuperarse tras el abandono en Neuquén, donde un choque múltiple lo obligó a dejar la competencia en el inicio de la tercera fecha. En tanto, en El Calafate, donde había logrado la victoria, fue posteriormente excluido. De esta manera, su único triunfo y cosecha de puntos se dio en Viedma.
Concepción del Uruguay un trazado esquivo
Más allá de esos altibajos, Santero intentará lograr su primera victoria en Concepción del Uruguay, un circuito que hasta ahora le ha sido esquivo.
En 2025, en ese mismo escenario y en el marco de la octava fecha del campeonato, JuliánSantero (por entonces con Ford Mustang) se ubicó segundo en la clasificación y ganó su serie. Sin embargo, no pudo mantener ese rendimiento en la final, donde terminó tercero. El triunfo quedó en manos de Agustín Canapino, seguido por Germán Todino.
Un escenario con asignatura pendiente
Por la sexta fecha de 2024, también fue protagonista. Aunque Todino dominó el fin de semana, Santero se mantuvo siempre competitivo, capitalizó un sólido desempeño y se quedó con el segundo puesto. Aquel 2024 fue inolvidable para el mendocino, ya que se consagró campeón con dos victorias y cinco podios.
La historia reciente en suelo entrerriano se remonta a 2023. En aquella oportunidad, Santero fue segundo en la clasificación, ganó su serie y largó junto a Mariano Werner, quien luego abandonó. El mendocino tomó la punta, pero en el tramo final cayó al tercer lugar tras ser superado por Jonatan Castellano y el propio Todino.
La únicas victorias en 2016, pero en Pista
Para encontrar sus triunfos en Concepción hay que retroceder hasta 2016, cuando dominó la doble fecha del TC Pista. Con una Chevy de Chevrolet, logró sus únicas dos victorias en la categoría telonera.
Hoy, a casi una década de aquellas conquistas, Santero se ubica 17° en el campeonato con 53,5 puntos. Ya ganó en Viedma y ahora va en busca de su primera victoria en Concepción del Uruguay dentro del TC, con el objetivo de meterse en la pelea por los primeros puestos del certamen.
El campeonato tiene como líder a Jonatan Castellano con 103 puntos, seguido por Juan Manuel Urcera 84,5, Facundo Chapur 82, Hernán Palazzo 80, e Ignacio Fain 72.