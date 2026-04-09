Julián Santero busca revancha en Concepción del Uruguay en el Turismo Carretera

El mendocino buscará recuperarse tras el abandono y el mal fin de semana en Neuquén y, la exclusión en El Calafate. Ya ganó en Viedma y quiere su primer triunfo en el trazado entrerriano dentro del TC, el próximo fin de semana, donde ha hecho tres podios consecutivos.

El piloto mendocino, que viene de un abandono en Neuquén, buscará su primera victoria en un trazado que siempre le ha sido esquivo : Concepción del Uruguay.

En Concepción del Uruguay, se disputará la cuarta fecha del Turismo Carretera, el próximo fin de semana. Allí, el mendocino julián Santero, a bordo de su BMW M4 del equipo Fispa Corse, será uno de los principales animadores de la temporada 2026, en la que vuelve a perfilarse como protagonista.

El piloto de Guaymallén buscará recuperarse tras el abandono en Neuquén, donde un choque múltiple lo obligó a dejar la competencia en el inicio de la tercera fecha. En tanto, en El Calafate, donde había logrado la victoria, fue posteriormente excluido. De esta manera, su único triunfo y cosecha de puntos se dio en Viedma.

Concepción del Uruguay un trazado esquivo Más allá de esos altibajos, Santero intentará lograr su primera victoria en Concepción del Uruguay, un circuito que hasta ahora le ha sido esquivo.

En 2025, en ese mismo escenario y en el marco de la octava fecha del campeonato, Julián Santero (por entonces con Ford Mustang) se ubicó segundo en la clasificación y ganó su serie. Sin embargo, no pudo mantener ese rendimiento en la final, donde terminó tercero. El triunfo quedó en manos de Agustín Canapino, seguido por Germán Todino.

Julián Santero El piloto mendocino y su BMW no tuvieron un buen finde en Neuquén y tuvo que abandonar. Buscará volver al protagonismo en Concepción. Gentileza Un escenario con asignatura pendiente Por la sexta fecha de 2024, también fue protagonista. Aunque Todino dominó el fin de semana, Santero se mantuvo siempre competitivo, capitalizó un sólido desempeño y se quedó con el segundo puesto. Aquel 2024 fue inolvidable para el mendocino, ya que se consagró campeón con dos victorias y cinco podios.