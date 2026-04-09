9 de abril de 2026 - 17:42

Boxeo: Sergio "Maravilla" Martínez vuelve a pelear a los 50 años en un evento muy particular

Maravilla Martínez, el excampeón del mundo, regresa al ring en un evento que genera mucha expectativa entre los fanáticos del boxeo.

BOXEO. Sergio “Maravilla” Martínez vuelve a pelear a los 50 años en un particular evento.&nbsp;

BOXEO. Sergio “Maravilla” Martínez vuelve a pelear a los 50 años en un particular evento. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El británico lo fulminó en el sexto round a Jake Paul con un tremendo cros de derecha, con el que no solo lo noqueó sino que le provocó doble fractura de mandíbula.

Boxeo: Joshua noqueó a Jake Paul y la pelea dejó una lesión que reavivó la polémica

Por Redacción Deportes
El Negro Dávila se impuso por nocaut en el segundo round, en un combate disputado en la FAB. 

Boxeo: Confusión, golpe por la espalda y hospitalización en un polémico combate en la FAB

Por Redacción Deportes

Boxeo: cuándo pelea Maravilla Martínez

Maravilla volverá al ring en una mediática velada luego de su recordada participación en el evento “Parense de Manos” que también se transmitió por plataformas digitales. Aquella vez, a fines del año pasado, la victoria había sido para el peleador Pepi Staropoli.

La expectativa por esta velada es muy grande ya que se reunirá lo mejor del boxeo, las artes marciales mixtas y el kickboxing con representantes nacionales y extranjeros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El box mendocino festeja la consagración de Brisa Alfonzo

Boxeo: los títulos AMB quedaron en casa por las victorias de Buonarrigo y Alfonzo

Por Redacción Deportes
En el aniversario de su nacimiento, cuando habría cumplido 70 años, el club xeneize recordó y homenajeó en sus redes sociales a su exentrenador, fallecido hace seis meses: Miguel Ángel Russo. 

El emotivo homenaje de Nacho a su papá, Miguel Ángel Russo, en su cumpleaños

Por Redacción Deportes
El piloto mendocino, que viene de un abandono en Neuquén, buscará su primera victoria en un trazado que siempre le ha sido esquivo: Concepción del Uruguay.

Julián Santero busca revancha en Concepción del Uruguay en el Turismo Carretera

Por Sergio Faria
La Unión Argentina de Rugby confirmó el plantel de Los Pumas 7s para actuar en la etapa inicial del SVNS World Championship.

Los Pumas 7s confirman plantel para el comienzo del World Championship en Hong Kong

Por Redacción Deportes