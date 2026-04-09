Boxeo: Sergio "Maravilla" Martínez vuelve a pelear a los 50 años en un evento muy particular

Maravilla Martínez, el excampeón del mundo, regresa al ring en un evento que genera mucha expectativa entre los fanáticos del boxeo.

Sergio “Maravilla” Martínez volverá a ser protagonista de un combate de boxeo a sus 50 años. El excampeón del mundo se enfrentará a Nicolás “El Picante” Ryske en el evento “Noche de Leyendas”, que se disputará este sábado 11 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas.

Boxeo: cuándo pelea Maravilla Martínez Maravilla volverá al ring en una mediática velada luego de su recordada participación en el evento “Parense de Manos” que también se transmitió por plataformas digitales. Aquella vez, a fines del año pasado, la victoria había sido para el peleador Pepi Staropoli.

Su rival será “El Picante” Ryske, que es un reconocido peleador argentino que fue cuatro veces campeón mundial en Muay Thai, Kickboxing y K1. Además, es el dueño y fundador de la escuela PFC Family, uno de los gimnasios de deportes de contacto más importantes del país, que preparó a varios peleadores para la mencionada velada que tuvo lugar en el estadio de Huracán.

Embed Sergio “Maravilla” Martínez, casi 50 años. Mira lo que es eso. El arte del boxeo en estado puro.

Qué animal, hermano.#ParensedeManosII #ParenseDeManos pic.twitter.com/z1qK4bFaHO — (@Pampa139) December 20, 2024 La velada no solo tendrá boxeo tradicional. Uno de los grandes atractivos será la presentación oficial del “boxeo sucio”, una disciplina que desembarca por primera vez en el país de la mano de Nicolás Jara y Tomás de Luca, encargados de la pelea coestelar.

Además, habrá títulos internacionales en juego en la rama del Kickboxing, con cruces destacados como el de Tomás Aguirre ante Christopher Walter y el combate femenino entre Florencia “La Leona” Greco y Maqui Orellana por la corona intercontinental WKN. La acción comenzará el viernes, con los pesajes y careos entre los participantes, incluido “Maravilla”. Todo podrá verse por el canal de stream AZZ.