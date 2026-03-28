Boxeo: los títulos AMB quedaron en casa por las victorias de Buonarrigo y Alfonzo

Los mendocinos Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonso salieron victoriosos de sus compromisos y se adueñaron, en ambos casos, de la faja que puso en disputa la Asociación Mundial de Boxeo ( AMB ) en la velada internacional, denominada “Cuna de Campeones VI”.

Kimi Antonelli domina la clasificación en Japón y relegó a Russell a la segunda posición

El evento internacional se disputó en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras , fue organizada por la Promotora Pandolfino Box y respaldada por la Sub Secretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza , la Municipalidad de Las Heras y el Casino del Hotel Park Hyatt.

Buonarrigo (16-5-0,12 KO) venció por la vía del cloroformo al experimentado uruguayo Rafael Sosa Pinto (66-20-0, 26 KO) y se adueñó del título Cono Sur semipesado tras un eléctrico combate que fue del agrado de la concurrencia. Un gancho al hígado fue el golpe que acabó con el combate para que el oriundo de Guaymallén se impusiese en tres asaltos frente al Charrúa.

La campeona argentina Brisa Alfonzo (9-1-1, 1 KO), tal vez, desarrolló su mejor pelea en el campo rentado ante una rival con mucho oficio que ensució en demasía la pelea.

Es que la boliviana Melissa Bascope fue una oponente complicada para la púgil sureña que en esta oportunidad demostró un gran desplante para adjudicarse una merecida victoria.

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El combate protagonizado por Jonathan Joel Arena y Lucas Nahuel Rojas quedó sin decisión por un cabezazo que cortó el pómulo de Rojas, lo que imposibilitó la continuidad de la pelea cuando se desarrollaba el segundo asalto.

Además, Ángel David Monti sorprendió a propios y extraños con una gran actuación, al aplicar un golpe demoledor para acabar en el primer asalto que protagonizo ante Víctor Daniel Díaz.

En la pelea que cerró la velada internacional, el púgil de Villa Seca, Juan Carlos Castro, despachó en el primer asalto a Matías Soto luego de dar una cabal muestra de su fiereza para adjudicarse el combate, que a priori, parecía más complicado de lo que realmente fue.

Los combates amateurs

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