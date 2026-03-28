Boxeo: los títulos AMB quedaron en casa por las victorias de Buonarrigo y Alfonzo

Los mendocinos Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonso salieron victoriosos de sus compromisos y se adueñaron, en ambos casos, de la faja que puso en disputa la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la velada internacional, denominada “Cuna de Campeones VI”.
Buonarrigo y Alfonso levantaron la bandera del boxeo de Mendoza:
Buonarrigo (16-5-0,12 KO) venció por la vía del cloroformo al experimentado uruguayo Rafael Sosa Pinto (66-20-0, 26 KO) y se adueñó del título Cono Sur semipesado tras un eléctrico combate que fue del agrado de la concurrencia. Un gancho al hígado fue el golpe que acabó con el combate para que el oriundo de Guaymallén se impusiese en tres asaltos frente al Charrúa.
La campeona argentina Brisa Alfonzo (9-1-1, 1 KO), tal vez, desarrolló su mejor pelea en el campo rentado ante una rival con mucho oficio que ensució en demasía la pelea.
Es que la boliviana Melissa Bascope fue una oponente complicada para la púgil sureña que en esta oportunidad demostró un gran desplante para adjudicarse una merecida victoria.
El combate protagonizado por Jonathan Joel Arena y Lucas Nahuel Rojas quedó sin decisión por un cabezazo que cortó el pómulo de Rojas, lo que imposibilitó la continuidad de la pelea cuando se desarrollaba el segundo asalto.
Además, Ángel David Monti sorprendió a propios y extraños con una gran actuación, al aplicar un golpe demoledor para acabar en el primer asalto que protagonizo ante Víctor Daniel Díaz.
En la pelea que cerró la velada internacional, el púgil de Villa Seca, Juan Carlos Castro, despachó en el primer asalto a Matías Soto luego de dar una cabal muestra de su fiereza para adjudicarse el combate, que a priori, parecía más complicado de lo que realmente fue.
Los combates amateurs
Categoría juveniles 56 kilos: Hernán Villegas (Acevedo) se impuso por puntos ante Juan López (Núñez).
Categoría Menores 56 kilos: Facundo Guerra (Latorre) venció a Leonel Herrera (Lucero) por puntos.
Categoría Mayores 57 kilos: Mauricio Montaño (Corro) se impuso por puntos ante Jonathan Morán (Herrera).
Categoría Mayores 64 kilos: Daniel Olmedo (Núñez) ganó en las tarjetas a Ezequiel Romero (Leiva).
Categoría Mayores 69 kilos: Diego Rodríguez (Morales) triunfó por puntos ante Facundo Ledesma (Lucero).
Categoría Cadetes 49 kilos: Jonás Gómez (Arávalo) ganó por puntos ante Alejandro Salinas (Acevedo).
Categoría Mayores 69 kilos: Jonathan Barros (Barros) se impuso por puntos ante Joan Rodríguez (Morales).
Categoría Mayores 57: Jimena Arias (Arias ganó por RSC a Yuma Díaz (Latorre).
Categoría Mayores 60: Elián Rodríguez (Leiva) se quedó con el triunfo al imponerse por puntos frente a Martín Orellana (Chacón).
Categoría Mayores 69: Brian Tapia (Brizuela) se impuso en las tarjetas ante Kevin Guerra (Carreño).
Categoría Mayores 69: Lautaro Barrios (Lucero) ganó en las tarjetas ante Sebastián Rodríguez.
Categoría Mayores 64: Facundo Cayo (Acevedo) le ganó en las tarjetas a Uriel James (Lucero).
Oficiaron de jueces los señores Miguel Leiva, Oscar Gualpa, Julio Prudencio. Supervisora Daiana San Román.