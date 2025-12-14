Boxeo: Maxi Segura, Soto y Arancibia reinaron en una noche perfecta en Junín

En su regreso al cuadrilátero tras 14 meses de inactividad, Maximiliano “El Profe” Segura l o hizo de manera contundente, despejando cualquier duda sobre su jerarquía. El mendocino se consagró nuevo campeón Sudamericano súperligero al derrotar por nocaut técnico en el quinto round al venezolano Algerbis “Zurdo” González (12-4, 10 nocauts; 63,500 kg).

Elecciones en Godoy Cruz: José Mansur es el nuevo presidente de la institución Bodeguera

¿Quién es Mariano Toedtli? El entrenador elegido por Mansur para que Godoy Cruz vuelva a Primera

El combate de fondo de la velada boxística, realizada en el Polideportivo La Colonia de Junín , tuvo al pupilo de Fabián Sosa brillando nuevamente ante su gente, sumando un nuevo nocaut y un título más a su extensa lista de conquistas.

Segura (20-1-1; 16 nocauts; 63,200 kg) mostró la eficacia y contundencia que lo caracterizan, pese al largo parate sin combates y a un año deportivo irregular, marcado además por la frustrada posibilidad de presentarse en Estados Unidos en el mes de agosto.

La pelea no fue sencilla. González, con mayor alcance y velocidad, logró complicarlo en algunos pasajes y conectar con claridad sobre la humanidad del mendocino, aunque sin llegar a dañarlo. Segura, sin bajar el ritmo, fue trabajando con inteligencia, buscando imponer su derecha. Así logró enviar a la lona al venezolano y, a partir de allí, comenzó a construir un triunfo basado en la constancia en la corta distancia y la presión sostenida, que encontró su desenlace en el quinto asalto.

El Zurdo González, con su mayor alcance, complicó a Segura durante los tres primeros rounds, pero en el cuarto el mendocino encontró el espacio para conectar su potente derecha y comenzar a definir el pleito ante su gente.

Pese a la prolongada inactividad y a la frustrada chance de combatir en Estados Unidos , El Profe volvió a demostrar su capacidad para resolver en la adversidad. De cara al próximo año, buscará concretar una presentación internacional de la mano de Mario Arano .

Un año complejo y la mira puesta en el exterior

Pese a la prolongada inactividad y a la frustrada chance de combatir en Estados Unidos, El Profe volvió a demostrar su capacidad para resolver en la adversidad. De cara al próximo año, buscará concretar una presentación internacional de la mano de Mario Arano.

La noche, organizada por Arano Box, tuvo además tres títulos en juego y dejó un saldo inmejorable para los púgiles mendocinos, todos vencedores por nocaut.

image Coki Soto fue contundente desde el primer golpe y resolvió rápidamente, el pleito frente al colombiano Carlos Rayo a quien noqueó en el primer asalto. Gentileza.

Coki Soto, nocaut y consagración exprés

Alfredo “Coki” Soto (16-1-0; 11 nocauts; 61 kg), otro de los créditos del Este mendocino, volvió a lucirse con su habitual contundencia. El zurdo se impuso por nocaut técnico en el primer round ante el colombiano Carlos Rayo (14-3-0; 8 nocauts; 58,800 kg). Los espectadores apenas habían tenido tiempo de acomodarse cuando Soto ya levantaba los brazos como flamante campeón.

La caída del venezolano llevó mucha preocupación ya que la mano de Soto fue tremenda y su rival cayó fulminado. El golpe contra el tapíz generó incertidumbre. Fue atendido por el médico de turno y luego trasladado al hospital.

image Alfredo "Coki" Soto logró el Sudamericano ligero al derrotar al colombiano Carlos Rayo. Gentileza

Un Diablito imparable

image Ángel Arancibia. El lavallino mostró toda su jerarquía frente al noqueador venezolano Jéremy "La Bala" Díaz, quien no logró recuperarse tras caer en el cuarto episodio. Gentileza.

Por su parte, el lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1; 7 nocauts; 52,900 kg) ratificó su crecimiento con una actuación sólida, al superar por nocaut técnico en el cuarto asalto al venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-1-0; 6 nocauts; 52,890 kg). De esta manera, realizó con éxito la primera defensa de su título Sudamericano gallo.

image La Bala Díaz y el Diablito Arancibia los primeros rounds se cruzaron duramente y no se dieron tregua. Pesó la mano del mendocino, quien retuvo el título Sudamericano gallo. Gentileza.

Fue una pelea durísima para el púgil de Villa Tulumaya, frente a un rival noqueador que lo puso a prueba. Sin embargo, en el tercer round Arancibia sacó a relucir su jerarquía y su furiosa pegada, dejando a Díaz sentado en la lona. En el cuarto Arancibia salió a definir lo que había comenzado en el asalto anterior y tras dos combinaciones claras, Díaz ya no logró reponerse tras una nueva caída y el nocaut técnico fue inevitable.

Una noche de campeones mendocinos, que no dejó dudas y quedó grabada en el Polideportivo La Colonia.