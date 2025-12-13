José Mansur, presidente electo de Godoy Cruz: "Vamos a dar pelea y poner el club en el lugar que merece"

El flamante presidente electo de Godoy Cruz, José Mansur, se hizo presente en la entidad tombina junto a los integrantes de la comisión que lo acompañarán en esta nueva gestión, la cual se iniciará el próximo lunes.
Con fuegos artificiales y una cálida recepción en calle Balcarce, el presidente electo comenzó a vivir los primeros momentos de su gestión al frente del Expreso.
Los fuegos artificiales que se escucharon y se observaron en el ingreso del Expreso fueron, sin dudas, una manera de darle la bienvenida a la nueva conducción del club por parte de socios e hinchas que se congregaron en calle Balcarce.
Emocionado por el resultado de las elecciones, en las que asumirá la máxima responsabilidad de la institución, Mansur destacó principalmente el apoyo de los socios.
“No teníamos idea de esto”, expresó el presidente electo al referirse a la sorpresiva recepción de los simpatizantes.
Además, agregó: “Agradecemos a la gente por el apoyo y por salir en defensa de los principios y valores del club. Les doy un enorme agradecimiento a todos los socios que defendieron y apoyaron un modelo de gestión basado en la transparencia”.
Por último, al referirse al resultado electoral, Mansur sostuvo: “Esto nos compromete de lleno con el futuro y nos genera una responsabilidad mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Es algo que nos conmueve a todos. Sabemos que tenemos una empresa difícil por delante, pero estamos dispuestos a dar la pelea y a poner al club en el lugar que se merece”, destaco el directivo.