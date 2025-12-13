José Mansur, presidente electo de Godoy Cruz: "Vamos a dar pelea y poner el club en el lugar que merece"

Con fuegos artificiales y una cálida recepción en calle Balcarce, el presidente electo comenzó a vivir los primeros momentos de su gestión al frente del Expreso.

José Mansur el nuevo presidente de la entidad tombina junto a sus colaboradores e integrantes de la nueva CD del club.

El flamante presidente electo de Godoy Cruz, José Mansur, se hizo presente en la entidad tombina junto a los integrantes de la comisión que lo acompañarán en esta nueva gestión, la cual se iniciará el próximo lunes.

Los fuegos artificiales que se escucharon y se observaron en el ingreso del Expreso fueron, sin dudas, una manera de darle la bienvenida a la nueva conducción del club por parte de socios e hinchas que se congregaron en calle Balcarce.

José Mansur, reelegido presidente de Godoy Cruz, agradeció profundamente a los socios que defendieron los principios del club y destacaron el modelo de gestión transparente que él promueve.



Con un 65%… pic.twitter.com/hRO3EdFveY — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 14, 2025 Bienvenida especial en calle Balcarce Emocionado por el resultado de las elecciones, en las que asumirá la máxima responsabilidad de la institución, Mansur destacó principalmente el apoyo de los socios.

image José Mansur el flamante titular del Tomba junto a integrantes de la nueva CD. Gentileza Agradecimiento a los socios “No teníamos idea de esto”, expresó el presidente electo al referirse a la sorpresiva recepción de los simpatizantes.

Además, agregó: “Agradecemos a la gente por el apoyo y por salir en defensa de los principios y valores del club. Les doy un enorme agradecimiento a todos los socios que defendieron y apoyaron un modelo de gestión basado en la transparencia”.