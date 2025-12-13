13 de diciembre de 2025 - 20:34

Elecciones en Godoy Cruz: José Mansur es el nuevo presidente de la institución Bodeguera

En una jornada histórica, Godoy Cruz eligió nuevas autoridades. Más de 1.250 socios participaron de la votación en la entidad tombina y consagraron como presidente a Pepe Mansur, quien se impuso por más de 300 votos sobre Alejandro Chapini. Este domingo se realizará la asamblea en la que asumirán las nuevas autoridades

José Mansur es el nuevo presidente del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

José Mansur es el nuevo presidente del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. 

Luego de un año extremadamente duro, en el que Godoy Cruz sufrió el golpe más fuerte de las últimas 17 temporadas con el descenso a la Primera Nacional en la última fecha del campeonato Clausura de la Liga Profesional, el club mendocino inició un proceso de reconstrucción institucional con la mirada puesta en el futuro. En ese camino, los socios eligieron a José Mansur como nuevo presidente del Expreso.

Uno de los primeros pasos de esta nueva etapa tombina fue la renovación de autoridades, con el objetivo central de recuperar la categoría y fortalecer al club tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Las elecciones se llevaron a cabo este sábado en la sede de calle Balcarce, en el departamento de Godoy Cruz, donde la lista “Unidad Tombina”, encabezada por José Mansur, se impuso en las urnas y obtuvo el respaldo mayoritario de los socios.

Una jornada historica se produjo en Gambarte, dónde un total del 62 por ciento del padrón votó en le Gambarte. Alrededor de 1259 socios emitieron su voto.

image
Alejandro Chapini no logró la reelección en la entidad tombina, agradeció a los socios y al periodismo por el respeto durante su gestión.

Una jornada electoral tranquila

El acto eleccionario se desarrolló en un clima de calma y normalidad a lo largo de toda la jornada. Las urnas se abrieron durante la mañana del sábado y el escrutinio finalizó puntualmente. Luego de dos horas se confirmó el triunfo contundente de Mansur y regresará a la presidencia del club.

De esta manera, Mansur -quien ya fue presidente de Godoy Cruz entre 2012 y 2021-volverá a conducir los destinos del Tomba en un contexto complejo, marcado por el descenso, pero también cargado de expectativas de reconstrucción y crecimiento.

En el conteo final de los votos, Mansur sumo 700 votos, mientras que Chapini 400 y Ariel Sajú sumó 140.

image
Los socios e hinchas tombinos se acercaron hasta calle Balcarce para emitir su voto en una histórica jornada electoral.

Un cambio de rumbo tras una gestión con claroscuros

A diferencia de las elecciones de 2021, cuando compartió fórmula con Alejandro Chapini, en esta oportunidad Manzur decidió presentarse con una lista propia, luego de los desacuerdos y tensiones que surgieron en los últimos meses de la gestión saliente, especialmente en el tramo final previo al descenso.

Asamblea y Asunción

Pepe Mansur asumirá el cargo de presidente de manera inmediata y será este domingo luego se la asamblea que se llevará a cabo en la institución.

Alejandro Chapini, quien encabezó la lista “Fuerza Tombina”, buscaba la reelección tras un mandato con resultados dispares. Bajo su gestión, el club logró finalizar la construcción del Estadio Feliciano Gambarte, inaugurado el pasado 5 de julio luego de más de dos décadas de espera, y también consiguió importantes clasificaciones internacionales, como la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, el descenso de categoría terminó marcando el final de su ciclo al frente de la institución. El ahora ex presidente.

Por su parte, Adrián Sajú, candidato de la lista “Primero Godoy Cruz”, se presentó por segunda vez consecutiva tras las elecciones de 2021, quedó en tercer lugar en esta ocasión.

El desafío inmediato, la reconstrucción y regreso a Primera

Con la asunción de José Mansur, Godoy Cruz inicia una nueva etapa con el objetivo prioritario de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. El club, que finalizó la temporada bajo la direcciòn de Omar “Turco” Asad en los últimos tres partidos, aún no ha definido oficialmente quién será el entrenador para disputar la Primera Nacional 2026. Manzur previamente indicó que le gustaría que el nuevo DT del Tomba sea Mariano Toedtli.

En ese sentido, el nuevo presidente deberá tomar decisiones clave en el corto plazo, tanto en la conformación del plantel como en la estructura del cuerpo técnico, con la premisa de armar un equipo competitivo que permita pelear por el ascenso.

Con el respaldo de los socios, Pepe Mansur vuelve a la presidencia del Tomba con el desafío de ordenar, reconstruir y devolver a Godoy Cruz al lugar que supo ocupar en el fútbol argentino.

Adrián Sajú, candidato a presidente por Primero Godoy Cruz, emitió su voto.

Una jornada histórica se vivió en calle Balcarce, donde más de 1200 socios acudieron a votar.

