Godoy Cruz: el proyecto urbano de la ex Bodega Campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

El municipio de Godoy Cruz , bajo la gestión del intendente Diego Costarelli , anunció la transformación total del predio de la ex Bodega Campana. El espacio, que permaneció en abandono por más de seis décadas con una superficie de 37.000 metros cuadrados , este proyecto se convertirá en un polo de desarrollo habitacional, comercial y de servicios, consolidando un crecimiento urbano ordenado.

El proyecto, impulsado por la articulación público-privada, la planificación urbana que se traduce en la cesión de más de 10.000 metros cuadrados por parte del privado, de los cuales 3.000m² se destinarán a viviendas sociales y 4.000m² a infraestructura vial clave.

El núcleo del plan es la construcción del Barrio Constituyentes III . Las viviendas están dirigidas a la clase media local, un sector que lucha por acceder a créditos hipotecarios .

El municipio busca ofrecer una solución habitacional que permita a las familias pagar una cuota similar al valor de un alquiler, fomentando la accesibilidad y la estabilidad económica.

Criterio Condición Indispensable

Residencia Ser residente de Godoy Cruz.

Propiedad No poseer vivienda a su nombre ni haber tenido créditos hipotecarios.

Ingresos Contar con ingresos familiares que oscilen entre 3 y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM).

Otros No estar inscripto en otro plan de vivienda ni en el registro de deudores alimentarios.

Eje de infraestructura de Godoy Cruz: conectividad total y seguridad

Las obras municipales ya se encuentran en ejecución y contemplan una batería de mejoras que impactarán directamente en la calidad de vida y la seguridad de los vecinos de la zona este:

1. Apertura de calles clave:

Se concretará la apertura de dos arterias fundamentales para la fluidez este-oeste:

· Calle Matheu: Apertura en sentido este–oeste.

· Calle Azul: Conexión esencial para unir Covimet con el eje principal del departamento.

2. Servicios e integración de barrios:

El desarrollo integral incluye nueva iluminación LED, red eléctrica, construcción de acequias, banquinas, veredas y señalización. En cuanto a servicios vitales, se instalarán 450 metros de red de agua y 750 metros de nueva red cloacal.

Estas intervenciones no solo benefician al nuevo barrio, sino que fortalecerán la vinculación entre Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y los complejos Covimet I, II y III. Además, se generará un acceso alternativo que descomprimirá el tránsito del carril Sarmiento hacia Valle Grande.

El proyecto: articulación y plazos

El desarrollo de la ex Bodega Campana es un "ejemplo de los beneficios de trabajar juntos," afirmó el Intendente Costarelli, destacando que el Estado garantiza ordenamiento y servicios, mientras el sector privado genera desarrollo y empleo.

Se prevé iniciar el desarrollo habitacional el próximo año (2026), explorando las modalidades de financiamiento utilizadas en proyectos previos (como el Banco Nación o el IPV), sumando presupuesto propio y aportes provinciales. Además de las viviendas, el proyecto incluirá la creación de áreas comerciales y de servicios, nuevos espacios verdes, zonas recreativas y equipamiento comunitario, todo bajo el compromiso de preservar el valor histórico y patrimonial del predio.