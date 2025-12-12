Godoy Cruz: el proyecto urbano de la ex Bodega Campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

El municipio de Godoy Cruz, bajo la gestión del intendente Diego Costarelli, anunció la transformación total del predio de la ex Bodega Campana. El espacio, que permaneció en abandono por más de seis décadas con una superficie de 37.000 metros cuadrados, este proyecto se convertirá en un polo de desarrollo habitacional, comercial y de servicios, consolidando un crecimiento urbano ordenado.
El proyecto, impulsado por la articulación público-privada, la planificación urbana que se traduce en la cesión de más de 10.000 metros cuadrados por parte del privado, de los cuales 3.000m² se destinarán a viviendas sociales y 4.000m² a infraestructura vial clave.
El eje social: viviendas para la clase media
El núcleo del plan es la construcción del Barrio Constituyentes III. Las viviendas están dirigidas a la clase media local, un sector que lucha por acceder a créditos hipotecarios.
El municipio busca ofrecer una solución habitacional que permita a las familias pagar una cuota similar al valor de un alquiler, fomentando la accesibilidad y la estabilidad económica.
Requisitos Estimados (Similares a Constituyentes II):
Criterio Condición Indispensable
Residencia Ser residente de Godoy Cruz.
Propiedad No poseer vivienda a su nombre ni haber tenido créditos hipotecarios.
Ingresos Contar con ingresos familiares que oscilen entre 3 y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM).
Otros No estar inscripto en otro plan de vivienda ni en el registro de deudores alimentarios.
Eje de infraestructura de Godoy Cruz: conectividad total y seguridad
Las obras municipales ya se encuentran en ejecución y contemplan una batería de mejoras que impactarán directamente en la calidad de vida y la seguridad de los vecinos de la zona este:
1. Apertura de calles clave:
Se concretará la apertura de dos arterias fundamentales para la fluidez este-oeste:
· Calle Matheu: Apertura en sentido este–oeste.
· Calle Azul: Conexión esencial para unir Covimet con el eje principal del departamento.
2. Servicios e integración de barrios:
El desarrollo integral incluye nueva iluminación LED, red eléctrica, construcción de acequias, banquinas, veredas y señalización. En cuanto a servicios vitales, se instalarán 450 metros de red de agua y 750 metros de nueva red cloacal.
Estas intervenciones no solo benefician al nuevo barrio, sino que fortalecerán la vinculación entre Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y los complejos Covimet I, II y III. Además, se generará un acceso alternativo que descomprimirá el tránsito del carril Sarmiento hacia Valle Grande.
El proyecto: articulación y plazos
El desarrollo de la ex Bodega Campana es un "ejemplo de los beneficios de trabajar juntos," afirmó el Intendente Costarelli, destacando que el Estado garantiza ordenamiento y servicios, mientras el sector privado genera desarrollo y empleo.
Se prevé iniciar el desarrollo habitacional el próximo año (2026), explorando las modalidades de financiamiento utilizadas en proyectos previos (como el Banco Nación o el IPV), sumando presupuesto propio y aportes provinciales. Además de las viviendas, el proyecto incluirá la creación de áreas comerciales y de servicios, nuevos espacios verdes, zonas recreativas y equipamiento comunitario, todo bajo el compromiso de preservar el valor histórico y patrimonial del predio.