Asaltaron un supermercado en Godoy Cruz y se llevaron la recaudación

El atraco ocurrió en un comercio ubicado en San Martín Sur y Neuquén. Además, en otro hecho en Maipú un ladrón le robó a unos repertidores dos hamburguesas y un celular.

Dos hechos delictivos se registraron anoche en Godoy Cruz y Maipú, donde delincuentes armados perpetraron asaltos con pocos minutos de diferencia.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 21.35, en un supermercado ubicado en la intersección de San Martín Sur y Neuquén, en Godoy Cruz. Allí, un cajero de 32 años, identificado como M.M.M., fue sorprendido por dos sujetos mientras se encontraba trabajando.

Según la información policial, los asaltantes manifestaron poseer un arma de fuego y lograron sustraer dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado, además de bebidas y un teléfono celular, para luego darse a la fuga. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 7°.

El segundo hecho se produjo cerca de las 22.25, en vía pública, en la intersección de Río Salado y Boedo, en el departamento de Maipú. En este caso, las víctimas fueron dos repartidores, de 25 y 29 años, identificados como D.L.V. y A.L.G..

Al arribar al lugar para entregar un pedido, ambos fueron abordados por un individuo que los amenazó con un arma blanca, logrando robarles un teléfono celular y el pedido de comida, compuesto por dos hamburguesas y un agua saborizada. El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 29°.