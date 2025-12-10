10 de diciembre de 2025 - 08:44

Asaltaron un supermercado en Godoy Cruz y se llevaron la recaudación

El atraco ocurrió en un comercio ubicado en San Martín Sur y Neuquén. Además, en otro hecho en Maipú un ladrón le robó a unos repertidores dos hamburguesas y un celular.

1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hechos delictivos se registraron anoche en Godoy Cruz y Maipú, donde delincuentes armados perpetraron asaltos con pocos minutos de diferencia.

Leé además

Un auto terminó volcado en una acequia en Godoy Cruz.

Insólito accidente generó alarma en Godoy Cruz: un auto terminó volcado en una acequia

Por Redacción Policiales
Miles de personas disfrutaron de la última fecha de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025. El escenario se encendió para recibir a varios artistas en una noche inolvidable de música y cultura.

Fiesta de la Cerveza: Euge Quevedo, Damas Gratis y un 'tunga-tunga ATR' que hizo bailar a miles

Por Bernarda García Centurión

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 21.35, en un supermercado ubicado en la intersección de San Martín Sur y Neuquén, en Godoy Cruz. Allí, un cajero de 32 años, identificado como M.M.M., fue sorprendido por dos sujetos mientras se encontraba trabajando.

Según la información policial, los asaltantes manifestaron poseer un arma de fuego y lograron sustraer dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado, además de bebidas y un teléfono celular, para luego darse a la fuga. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 7°.

El segundo hecho se produjo cerca de las 22.25, en vía pública, en la intersección de Río Salado y Boedo, en el departamento de Maipú. En este caso, las víctimas fueron dos repartidores, de 25 y 29 años, identificados como D.L.V. y A.L.G..

Al arribar al lugar para entregar un pedido, ambos fueron abordados por un individuo que los amenazó con un arma blanca, logrando robarles un teléfono celular y el pedido de comida, compuesto por dos hamburguesas y un agua saborizada. El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 29°.

Ambos casos se encuentran bajo investigación judicial y no trascendieron, hasta el momento, datos sobre los autores de los asaltos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis.

Último día de la Fiesta de la Cerveza: a qué hora tocarán Euge Quevedo y Damas Gratis

Por Redacción Sociedad
Delincuentes golpearon la puerta de su casa, les abrió y le robaron: hay un detenido.

Le golpearon la puerta, atendió y le pusieron un cuchillo en el cuello para robarle ropa

Por Redacción Policiales
fiesta de la cerveza: mas de 35 mil personas bailaron y rockearon con cazzu, molotov y la konga

Fiesta de la Cerveza: más de 35 mil personas bailaron y rockearon con Cazzu, Molotov y La Konga

Por Ariel Búmbalo
Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con el cráneo lastimado en la calle  

Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con una herida en el cráneo en medio de la calle

Por Redacción