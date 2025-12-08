Fiesta de la Cerveza: más de 35 mil personas bailaron y rockearon con Cazzu, Molotov y La Konga

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 arrancó con un marco monumental. Ni la lluvia ni las bajas temperaturas impidieron que miles de familias, jóvenes y grupos de amigos llegaran de manera paulatina al predio y acompañaran una noche que prometía —y cumplió— música, arte y sabores con identidad local.

Desde temprano, el Hipódromo se convirtió en una gran postal de luces, escenarios y puestos gastronómicos, en una edición que ya se perfiló como una de las más convocantes de los últimos años.

Antes de los números centrales, las bandas mendocinas fueron las primeras en adueñarse del escenario, con muy buen sonido y un público que fue llegando de a poco, decidido a desafiar el frío.

Con 7 años de recorrido, Mambo se presentó como un proyecto artístico que fusionó rap consciente, dibujo estilo cartoon y graffiti. Con una estética urbana única, letras auténticas y una mirada contracultural, la banda se destacó por integrar canciones, video y animaciones en un mismo proyecto escénico. Durante su show, presentaron Pez, su canción recién estrenada, que tuvo una gran recepción del público.

A su turno, Sol Lorenzo desplegó una propuesta escénica intensa y poética. Su sonido viajó entre el pop, el R&B, la electrónica y el folclore, y se consolidó como una verdadera revelación de la noche.

Las bandas locales se ganaron la aprobación del público mendocino, que las acompañó con entusiasmo: una apuesta artística que la Fiesta de la Cerveza confirmó con creces.

Originaria de Maipú y surgida en 2020, Somos Más ofreció una fusión potente de hip hop, funk, R&B, reggae y rock, con una puesta en escena enérgica y una estética vibrante. La banda local apostó a un groove que movió al público y conectó con temáticas sociales actuales.

Turno de Cazzu: ovación bajo la lluvia

Cazzu llegó con muchas expectativas y el público respondió desde el primer tema. La “Jefa del Trap” fue muy bien recibida y volvió a mostrar su sello propio: hizo gala de su voz, su estilo y un set que paseó por distintos momentos y ritmos.

FIESTA CERVEZA- Jornada 1- Cazzu Cazzu encendió la apertura de la Fiesta de la Cerveza con su estilo urbano y una ovación del público, que coreó cada tema a pesar de la lluvia y el frío. Gentileza Prensa Municipalidad de Godoy Cruz

Entre frases cómplices como “vamos con un perreíto” y comentarios sobre el clima —“hace un poco de frío”—, logró una fuerte interacción con la multitud, que acompañó cada tema. Sin dudas, fue una de las artistas más esperadas de la noche. La ovación llegó a su punto máximo con “Con otra”, y hacia el final del show Cazzu se inclinó por su faceta más trapera con temas como Chapiadora. Cerró su presentación con un agradecimiento directo: “¡Gracias, Mendoza!”.

FIESTA CERVEZA- Jornada 1-Cazzu 2 Cazzu abrió la grilla central con un show ovacionado, que el público acompañó a puro canto a pesar del frío y la llovizna. Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Molotov: energía mexicana y clásicos sin filtro

Luego fue el turno de Molotov, otra de las grandes atracciones de la jornada. La banda mexicana abrió con “Amateur” y, desde ahí, encadenó una lista de clásicos que el público respaldó desde el inicio, coreando y saltando bajo la noche mendocina.

FIESTA CERVEZA- Jornada 1-Molotov 2 Molotov hizo vibrar el Hipódromo con sus clásicos más potentes y un público que no dejó de cantar y saltar en ningún momento. Celeste Laciar/ Los Andes

Sonaron temas como “Chinga tu madre”, “Money in the Bank”, “Marciano”, “No olvidamos”, “Ánimo delincuencia”, “Gimme Tha Power”, además de canciones “sin corrección política” que hicieron honor a su estilo provocador. Con un rock pesado, contundente, y un sonido y voces impecables, Molotov convirtió su show en uno de los momentos más potentes del festival. Una gran sorpresa para el público más joven, que siguió cada tema con evidente entusiasmo.

DJ Mami y La K’onga y baile hasta la madrugada

Por primera vez en su historia, la Fiesta Provincial de la Cerveza presentó un after birra, pensado para que la fiesta continuara más allá del escenario principal. La encargada de inaugurarlo fue DJ Mami, referente de la escena urbana, que montó una pista con un set explosivo. Hizo bailar a miles con temas como La Barca, La Perrería, Ni cabida, NSQH (Remix) y Poco a poco, entre otros.

FIESTA CERVEZA- Jornada 1- DJ Mami DJ Mami inauguró el primer after birra de la Fiesta con un set explosivo, convirtiendo la madrugada mendocina en una gran pista de baile al aire libre. Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Pasada la medianoche, La K’onga se encargó del cierre del escenario principal. El trío cordobés subió alrededor de la 1.47 y volvió a demostrar por qué es uno de los fenómenos populares del país. Hizo cantar a miles con “El mismo aire”, “La Cabaña”, “Te mentiría” y otros éxitos que se extendieron hasta las 3.10. El swing cordobés se combinó con un enorme trencito humano que recorrió gran parte del predio. Sin dudas, una banda con recepción asegurada y que sirvió como gran broche de cierre de esta excelente primera jornada.

FIESTA CERVEZA- Jornada 1- La Konga La K’onga puso el broche bailable a la noche con sus grandes éxitos y coronó una gran primera jornada de esta Fiesta. Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

FIESTA CERVEZA- Jornada 1-La Konga 2 La K’onga cerró la noche a puro baile, con miles de personas siguiendo cada canción y armando trencitos hasta el final del show. Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Sabores, aromas y cultura en movimiento

Además de los recitales, la noche ofreció una propuesta gastronómica variada, con más de 40 estilos de cerveza artesanal y decenas de puestos de comida que celebraron los sabores locales.

Con lluvia, música y emoción, la edición 2025 arrancó con el pie derecho. La grilla diversa, el protagonismo de las bandas mendocinas y el acompañamiento masivo del público anticiparon tres días inolvidables para Godoy Cruz y todo el oeste argentino.