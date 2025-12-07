Rechazo global al acuerdo por el que Netflix compra Warner Bros. por 82.700 millones de dólares

La industria del entretenimiento atraviesa una fuerte conmoción luego de que se confirmara que Netflix adquirió Warner Bros. por 82.700 millones de dólares . Se trata de un acuerdo histórico que ya enfrenta resistencia en múltiples frentes.

El anuncio, realizado el viernes 5 de diciembre, provocó un inmediato rechazo por parte de gremios, dirigentes políticos y competidores directos, que exigen frenar la operación antes de que se concrete.

El Directors Guild of America (DGA) expresó su preocupación y solicitó una reunión urgente con ejecutivos de Netflix. Sin embargo, la respuesta más contundente provino del Writers Guild of America (WGA) , que reclamó directamente bloquear la compra .

En un comunicado, el gremio sostuvo que la fusión representa “una violación flagrante de las leyes antimonopolio”, al permitir que “la compañía de streaming más grande del mundo devore a uno de sus mayores rivales”.

Según la WGA, los efectos de esta integración serían “graves y generalizados”: pérdida de empleos, reducción salarial, deterioro de condiciones laborales, menos competencia en el mercado y un eventual aumento de precios para los consumidores, además de una menor diversidad de contenidos disponibles.

Escalada política

La controversia escaló rápidamente al plano político. La senadora Elizabeth Warren se sumó a las objeciones y calificó el acuerdo como “una pesadilla antimonopolio”.

Warren advirtió que una alianza entre Netflix y Warner Bros. podría dar lugar a un gigante mediático “con control sobre casi la mitad del mercado del streaming”, algo que —según sostuvo— derivaría en tarifas más altas, menor variedad para la audiencia y un deterioro de las condiciones de trabajo en el sector audiovisual de Estados Unidos.

Paramount denuncia irregularidades

Otro actor relevante en la oposición es Paramount, que también competía por la adquisición de Warner Bros. y sostiene haber presentado una oferta económica superior.

La compañía acusa a los responsables del proceso de haber favorecido a Netflix mediante “conflictos de gestión” e “intereses personales”, lo que, a su entender, afectó la transparencia de la operación. Paramount evalúa intervenir formalmente en los organismos regulatorios para pedir que se revise el proceso completo.

Un acuerdo bajo amenaza

Entre la presión sindical, las objeciones políticas y la inesperada disputa con Paramount, el futuro de la adquisición permanece abierto. En un contexto de creciente concentración mediática y debates sobre regulación del streaming, la megafusión Netflix–Warner Bros. podría enfrentar un largo análisis regulatorio y un pronunciamiento decisivo por parte de las autoridades estadounidenses.