Con más de 10 millones de visualizaciones en 7 días: la serie de Netflix que lleva al extremo el matrimonio

Nada impacta más que una historia real y qué mejor si tiene un giro retorcido. En apenas siete días, una serie de Netflix logró superar los 10 millones de visualizaciones y abrió un debate incómodo , ¿hasta dónde puede llegar el amor cuando la verdad es insoportable?

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Se trata de “¿Debería casarme con un asesino?”, una miniserie documental que mezcla romance, tensión psicológica y un caso policial real que parece ficción. La producción sigue a una mujer que está a punto de contraer matrimonio con un acusado de asesinato.

La producción sigue la historia de Caroline Muirhead, una patóloga forense de Glasgow que inicia una relación con Sandy McKellar tras conocerse en una aplicación de citas. Lo que comienza como un vínculo intenso y acelerado pronto toma un giro oscuro. Luego de comprometerse, él le confiesa que años atrás estuvo involucrado en un crimen.

Caroline Muirhead y su prometido Sandy McKellar, el centro de la serie de Netflix.

Caroline Muirhead y su prometido Sandy McKellar, el centro de la serie de Netflix.

Lejos de cortar la relación de inmediato, Caroline queda atrapada en una situación límite. Decide mantenerse cerca mientras procesa la información y ¿testigos?

L a serie reconstruye ese proceso desde adentro, con testimonios, material inédito y el relato en primera persona de la protagonista , que muestra cómo el miedo, la duda y la presión psicológica empiezan a afectar cada aspecto de su vida.

Embed - ¿DEBERIA CASARME CON UN ASESINO? | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 29 Abril/26 - NETFLIX

El caso real detrás de la historia de "¿Debería casarme con un asesino?"

El hecho que da origen al documental ocurrió en 2017. La víctima fue Tony Parsons, un ciclista y veterano de guerra que murió tras ser atropellado. Su cuerpo fue ocultado durante años en una zona rural de Escocia.

La investigación avanzó recién cuando Caroline decidió denunciar lo que sabía. A partir de ahí, el caso tomó impulso judicial y terminó con una condena en 2023 cuando Sandy McKellar fue declarado culpable de homicidio culposo y sentenciado a 12 años de prisión. Su hermano también recibió pena por encubrimiento.

Tras el proceso judicial, Caroline logró reconstruir su vida, alejarse de su entorno anterior y trabajar en su recuperación personal.