7 de mayo de 2026 - 13:26

Con más de 10 millones de visualizaciones en 7 días: la serie de Netflix que lleva al extremo el matrimonio

Cuando su prometido le confiesa a Caroline que mató a un hombre años atrás, la mujer debe decidir qué hacer: delatarlo o seguir con el compromiso.

La extrema serie documental de Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “¿Debería casarme con un asesino?”, una miniserie documental que mezcla romance, tensión psicológica y un caso policial real que parece ficción. La producción sigue a una mujer que está a punto de contraer matrimonio con un acusado de asesinato.

Caroline Muirhead y su prometido Sandy McKellar, el centro de la serie de Netflix.
Caroline Muirhead y su prometido Sandy McKellar, el centro de la serie de Netflix.

Caroline Muirhead y su prometido Sandy McKellar, el centro de la serie de Netflix.

De qué trata la miniserie criminal de Netflix que es tendencia

La producción sigue la historia de Caroline Muirhead, una patóloga forense de Glasgow que inicia una relación con Sandy McKellar tras conocerse en una aplicación de citas. Lo que comienza como un vínculo intenso y acelerado pronto toma un giro oscuro. Luego de comprometerse, él le confiesa que años atrás estuvo involucrado en un crimen.

Lejos de cortar la relación de inmediato, Caroline queda atrapada en una situación límite. Decide mantenerse cerca mientras procesa la información y ¿testigos?

Embed - ¿DEBERIA CASARME CON UN ASESINO? | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 29 Abril/26 - NETFLIX

La serie reconstruye ese proceso desde adentro, con testimonios, material inédito y el relato en primera persona de la protagonista, que muestra cómo el miedo, la duda y la presión psicológica empiezan a afectar cada aspecto de su vida.

El caso real detrás de la historia de "¿Debería casarme con un asesino?"

El hecho que da origen al documental ocurrió en 2017. La víctima fue Tony Parsons, un ciclista y veterano de guerra que murió tras ser atropellado. Su cuerpo fue ocultado durante años en una zona rural de Escocia.

La investigación avanzó recién cuando Caroline decidió denunciar lo que sabía. A partir de ahí, el caso tomó impulso judicial y terminó con una condena en 2023 cuando Sandy McKellar fue declarado culpable de homicidio culposo y sentenciado a 12 años de prisión. Su hermano también recibió pena por encubrimiento.

Tras el proceso judicial, Caroline logró reconstruir su vida, alejarse de su entorno anterior y trabajar en su recuperación personal.

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