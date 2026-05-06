Esta noche en Netflix: está completa la serie distópica que marcó una época y nadie debe saltearse

Netflix suma una de las series más impactantes de los últimos años que se basa en un futuro no tan lejano, pero distópico . Es una historia que no solo atrapó a millones de espectadores, sino que además generó debate global por su crudo retrato cultural de la concepción y la maternidad y su inspiración en situaciones reales.

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La serie es “El cuento de la criada” (The Handmaid’s Tale) , la aclamada adaptación de la novela de Margaret Atwood. Considerada un fenómeno desde su estreno en 2017, la producción se consolidó como una de las más influyentes de la última década .

Margaret Atwood publicará una secuela de "El cuento de la criada"

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La historia se sitúa en Gilead, una sociedad totalitaria que reemplaza a Estados Unidos y donde las mujeres han perdido todos sus derechos. En este régimen, aquellas que aún pueden tener hijos son obligadas a convertirse en “criadas”, destinadas exclusivamente a la reproducción.

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La protagonista, June Osborne, interpretada por Elisabeth Moss, lucha por sobrevivir en este sistema opresivo mientras intenta recuperar su libertad y reencontrarse con su familia. A lo largo de las temporadas, la serie muestra tanto la violencia estructural del régimen como las distintas formas de resistencia.

Su recorrido por plataformas de streaming

La serie fue pasando por distintos servicios de streaming. Primero impulsada por Hulu, luego formó parte de catálogos como HBO Max, Prime Video y Disney+ en diferentes regiones.

"El cuento de la criada", la serie que se suma a Netflix. "El cuento de la criada", la serie que se suma a Netflix. gentileza

Ahora, Netflix suma las seis temporadas, permitiendo que nuevos espectadores accedan a la historia completa en un solo lugar y que quienes ya la vieron puedan revisitarla desde el inicio.

¿Está basada en hechos reales?

Margaret Atwood explicó en reiteradas ocasiones que para construir el universo de Gilead tomó como referencia hechos históricos reales. Es decir, cada forma de control, castigo o sistema de opresión que aparece en la trama tiene antecedentes documentados en distintas sociedades a lo largo del tiempo.

Margaret Atwood, la escritora y creadora del universo de la serie ahora en Netflix, "El cuento de la criada". Margaret Atwood, la escritora y creadora del universo de la serie ahora en Netflix, "El cuento de la criada". gentileza

Lejos de imaginar un futuro imposible, la autora canadiense elaboró su historia a partir de prácticas que efectivamente existieron: desde regímenes autoritarios que restringieron libertades individuales, hasta sistemas donde las mujeres fueron privadas de derechos básicos, como la educación, el trabajo o la autonomía sobre sus cuerpos.

El concepto central de la serie, la fertilidad como recurso controlado por el Estado, también encuentra eco en distintos contextos históricos donde se ejercieron políticas de control reproductivo, matrimonios forzados o apropiación de niños.