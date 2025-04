Una serie que llegó a su fin: por qué ver la última temporada de "El cuento de la criada"

En 1984, Margaret Atwood escribía los primeros esbozos de "El cuento de la criada" desde Berlín Occidental, con el Muro todavía en pie y bajo el eco de una Guerra Fría que se sentía en cada rincón. Treinta y tres años después, su novela se convirtió en un fenómeno global con la llegada a la pantalla de la serie homónima distópica de Hulu protagonizada por Elisabeth Moss, que en Argentina se puede ver por Paramount+. Ahora, tras seis temporadas y numerosos reconocimientos, la serie se despide… pero la historia no termina.

El próximo capítulo ya está en marcha: "The Testaments" , la adaptación de la secuela publicada por Atwood en 2019, comenzará su rodaje este mes de abril. El proyecto estará nuevamente bajo la batuta de Bruce Miller, showrunner original de la serie, quien buscará retomar el espíritu de la primera temporada, considerada por muchos como la más fiel y poderosa.

El final de la sexta temporada, que estrenó el 9 de abril, marca el cierre definitivo de la historia de June Osborne en su forma televisiva. Sin embargo, los seguidores del universo de Gilead no tendrán que esperar mucho para reencontrarse con su cruda distopía. "The Testaments", ambientada 15 años después de los eventos de la novela original, introduce nuevos puntos de vista femeninos a través de tres protagonistas: la tía Lydia (interpretada por Ann Dowd en la serie principal), Agnes (una joven criada en Gilead) y Nicole (la hija de June, criada en Canadá).

En Argentina, por ejemplo, el símbolo de las túnicas rojas y coifas blancas fue adoptado por activistas que luchaban por la legalización del aborto, ley que finalmente se aprobó en diciembre de 2020.

La serie recibió numerosos premios, incluyendo ocho Emmys en su primera temporada, entre ellos Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz para Elisabeth Moss y Mejor Guion para Bruce Miller. Sin embargo, las siguientes temporadas fueron recibidas con críticas mixtas: la segunda fue cuestionada por su excesiva violencia, y las siguientes se alejaron considerablemente del material original, intentando expandir el universo con resultados desiguales.

El legado de Atwood

Margaret Atwood, nacida en Ottawa en 1939, ha sostenido desde siempre que todo lo narrado en "El cuento de la criada" tiene referentes históricos reales. En el prólogo de la edición de 2017, relata cómo su experiencia en la dividida Berlín la marcó profundamente: los vuelos supersónicos de la Alemania Oriental, la sensación constante de vigilancia, el recuerdo de regímenes que colapsaron de la noche a la mañana.

A lo largo de sus entrevistas y ensayos, ha citado hechos como el programa Lebensborn de las SS, el robo de niños durante la dictadura argentina, las quemas de libros, la esclavitud en EE. UU. y el control sistemático de los cuerpos de las mujeres como elementos que inspiraron su obra.

image.png

“El control de las mujeres y sus descendientes ha sido la piedra de toque de todo régimen represivo del planeta”, escribió. Esa frase sigue resonando cuatro décadas después, cuando su distopía imaginaria continúa siendo un reflejo escalofriante de realidades posibles.

Lo que viene

Aún no hay fecha confirmada para el estreno de "The Testaments", pero los productores de Hulu han prometido que esta nueva serie buscará no solo expandir el universo creado por Atwood, sino también responder a las expectativas de una audiencia que ha acompañado a Gilead desde su primer día.

Con el regreso de Trump a la escena política, el retroceso de derechos reproductivos en varios estados de EE. UU. y la persistencia de los debates en torno al feminismo contemporáneo, la relevancia de la obra de Atwood parece lejos de agotarse.